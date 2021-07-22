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Минпромторг: Рост цен на одежду не выйдет за средние значения

Министерство промышленности и торговли прокомментировало сообщения о подорожании одежды и обуви.

«Повышение стоимости на одежду и обувь в сезон — ежегодный процесс в рознице, и <...> в этом году он останется в границах среднего ежегодного коридора», — сообщает 22 июля ведомство на своем сайте.

В Минпромторге отметили, что подорожание может быть нивелировано акциями и скидками. При этом в ведомстве подтверждают, что рост стоимости логистики из Китая и подорожание сырья в этом году повлияют на ценники.

Министерство подчеркнуло, что «отслеживает факторы риска». Ретейлеры сегодня, 22 июля, предупредили о росте цен на одежду и обувь до 20 %.

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Комментарии (1)

covid19
мы когда нибудь дождемся предупреждения минфина о росте зарплат у населения?
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