Минпромторг: Рост цен на одежду не выйдет за средние значения

Министерство промышленности и торговли прокомментировало сообщения о подорожании одежды и обуви.



«Повышение стоимости на одежду и обувь в сезон — ежегодный процесс в рознице, и <...> в этом году он останется в границах среднего ежегодного коридора», — сообщает 22 июля ведомство на своем сайте.



В Минпромторге отметили, что подорожание может быть нивелировано акциями и скидками. При этом в ведомстве подтверждают, что рост стоимости логистики из Китая и подорожание сырья в этом году повлияют на ценники.

