Минпромторг: Рост цен на одежду не выйдет за средние значения

Министерство промышленности и торговли прокомментировало сообщения о подорожании одежды и обуви.
«Повышение стоимости на одежду и обувь в сезон — ежегодный процесс в рознице, и <...> в этом году он останется в границах среднего ежегодного коридора», — сообщает 22 июля ведомство на своем сайте.
В Минпромторге отметили, что подорожание может быть нивелировано акциями и скидками. При этом в ведомстве подтверждают, что рост стоимости логистики из Китая и подорожание сырья в этом году повлияют на ценники.
Министерство подчеркнуло, что «отслеживает факторы риска». Ретейлеры сегодня, 22 июля, предупредили о росте цен на одежду и обувь до