Ретейлеры предупредили о росте цен на одежду и обувь до 20%

Российские ретейлеры предупредили о возможном росте цен на одежду и обувь в новом осенне-зимнем сезоне на 10–15%, в начале 2022 года в рознице они могут вырасти на 18–20%.



Как сообщает 22 июля РБК со ссылкой на представителей розничной сети, основные причины подорожания одежды и обуви — рост цен на перевозку и сырье. По данным ретейлеров, стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в несколько раз по сравнению с прошлым годом из-за пандемии и сбоев в работе китайских портов. Кроме этого, примерно на 35% подорожал хлопок, выросла стоимость и других материалов, в частности, синтетического волокна — эластана.

