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Ретейлеры предупредили о росте цен на одежду и обувь до 20%

Одежда и обувь в начале 2022 года может подорожать на 18–20%

Российские ретейлеры предупредили о возможном росте цен на одежду и обувь в новом осенне-зимнем сезоне на 10–15%, в начале 2022 года в рознице они могут вырасти на 18–20%.

Как сообщает 22 июля РБК со ссылкой на представителей розничной сети, основные причины подорожания одежды и обуви — рост цен на перевозку и сырье. По данным ретейлеров, стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в несколько раз по сравнению с прошлым годом из-за пандемии и сбоев в работе китайских портов. Кроме этого, примерно на 35% подорожал хлопок, выросла стоимость и других материалов, в частности, синтетического волокна — эластана.

По словам ретейлеров, на ценах также сказывается ослабление рубля. Помимо этого, растут инвестиции в открытие магазинов.

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Комментарии (10)

Nurofen
Обесценивание рубля и инфляцию обозвали ростом цен и подорожанием)))
265897522
При капитализме цены всегда только вверх. Либо потому что кризис, либо потому что кризиса нет и у населения больше денег и растет спрос. У буржуя следующая яхта должна быть больше нынешней, а любовница моложе
NAFTALIN 2000-2036
джинсы из Англии пару лет назад как стоили 65 фунтов, так и стоят сегодня. почему-то уверен, что и через пару лет будут стоить 65. причем шьют их в том же самом Пакистане
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