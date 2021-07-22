На открытии торгов Московской биржи 22 июля европейская валюта потеряла почти 25 копеек, упав до 86,96 рубля. Последний раз курс евро опускался ниже 87 рублей 6 июля.
Доллар, в свою очередь, растерял почти 30 копеек, до 73,7 рубля.
Нефть марки Brent стоит сегодня 71,87 доллара за баррель.
Биржевой курс евро опустился до отметок начала месяца
Рубль укрепился на бирже по отношению к евро и доллару
На открытии торгов Московской биржи 22 июля европейская валюта потеряла почти 25 копеек, упав до 86,96 рубля. Последний раз курс евро опускался ниже 87 рублей 6 июля.