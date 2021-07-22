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Биржевой курс евро опустился до отметок начала месяца

Рубль укрепился на бирже по отношению к евро и доллару

На открытии торгов Московской биржи 22 июля европейская валюта потеряла почти 25 копеек, упав до 86,96 рубля. Последний раз курс евро опускался ниже 87 рублей 6 июля.

Доллар, в свою очередь, растерял почти 30 копеек, до 73,7 рубля.

Нефть марки Brent стоит сегодня 71,87 доллара за баррель.

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