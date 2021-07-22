Цена нефти Brent снова упала. Сегодня она стоит $71,87 за баррель

Котировки нефти снижаются после скачка накануне на фоне быстрого распространения штамма COVID-19 «дельта» в мире.



Как сообщает утром 22 июля «Интерфакс», к 08:10 мск сентябрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,36 ( 0,5 % ) — до $71,87 за баррель. Накануне Brent подорожала на $2,88 ( 4,2 %) — до $72,23 за баррель.

