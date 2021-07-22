Цена нефти Brent снова упала. Сегодня она стоит $71,87 за баррель

Котировки нефти снижаются после скачка накануне на фоне быстрого распространения штамма COVID-19 «дельта» в мире.
Как сообщает утром 22 июля «Интерфакс», к 08:10 мск сентябрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,36 (
Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,34 (
Эксперты опасаются, что рост заболеваемости коронавирусом в мире приведёт к введению новых карантинных мер, которое ограничит спрос на нефть. Индонезия, крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии, уже объявила о ряде «антиковидных» ограничений, поскольку смертность от коронавирусной инфекции в стране достигла рекордных показателей.
Рост заболеваемости также отмечается в США. Так, в Техасе число подтвержденных случаев COVID-19 к 22 июля достигло максимума за три месяца.