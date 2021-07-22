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Цена нефти Brent снова упала. Сегодня она стоит $71,87 за баррель

Нефть дешевеет на фоне роста заболеваемости COVID-19 в мире

Котировки нефти снижаются после скачка накануне на фоне быстрого распространения штамма COVID-19 «дельта» в мире.

Как сообщает утром 22 июля «Интерфакс», к 08:10 мск сентябрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,36 (0,5 %) — до $71,87 за баррель. Накануне Brent подорожала на $2,88 (4,2 %) — до $72,23 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,34 (0,48 %) — до $69,96 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $3,1 (4,6 %), до $70,3 за баррель.

Эксперты опасаются, что рост заболеваемости коронавирусом в мире приведёт к введению новых карантинных мер, которое ограничит спрос на нефть. Индонезия, крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии, уже объявила о ряде «антиковидных» ограничений, поскольку смертность от коронавирусной инфекции в стране достигла рекордных показателей.

Рост заболеваемости также отмечается в США. Так, в Техасе число подтвержденных случаев COVID-19 к 22 июля достигло максимума за три месяца.

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Комментарии (2)

А13579
Как цена бензина? Как всегда, при падении либо повышении цены нефти, растёт?
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