«Закрыт съезд на внутреннее кольцо КАД со стороны Новоприозерского шоссе! Проводят работы по асфальтированию. Информационных щитов нет. Информационная система КАД не работает. В итоге все массово разворачиваются сразу за развязкой через Энгельса, через двойную сплошную, чтобы всё-таки попасть на кольцо. ГИБДД, которая бы хоть как-то управляла ситуацией, на месте нет», — рассказывает «Фонтанке» Максим.
Сервис «Яндекс.карт» с отсылкой к ФКУ Упрдор «Северо-Запад» оповещает, что съезд закрыт из-за дорожных работ — с 9 вечера среды до 13:00 четверга, 22 июня, на участке устраняют колейность.
О перекрытии съезда из Ленинградской области, с Новоприозерского шоссе на внутреннее кольцо КАД, в управлении предупредили на прошлой неделе. Сообщалось, что будут в том числе временные дорожные знаки, направляющие стрелки, световая сигнализация. Работы с полным перекрытием будут производить в часы минимальной интенсивности движения.
В центре сегодня также непростое утро. Дневная репетиция главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ на полдня разведёт мосты и перекроет улицы.