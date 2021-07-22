В центре «Вектор» заявили, что высокие темпы вакцинации снижают риск появления новых штаммов коронавируса

Высокие темпы вакцинации от коронавируса снижают вероятность появления штаммов, устойчивых к существующим вакцинам. Об этом заявил руководитель филиала центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов.



«Разумеется, заявление главы ВОЗ абсолютно правильное, чем больше будет появляться штаммов коронавируса, его вариантов, тем больше вероятность того что рано или поздно появится такой, который может ускользнуть от действия вакцин. Это нормальный, закономерный процесс, который наблюдается у всех других вирусов, не только у коронавируса. Поэтому чем быстрее население будет привито, чем быстрее прекратится эпидемия, тем быстрее закончится эволюционный процесс у коронавируса, тем меньше вероятность появления так называемого вакцинускользающего варианта вируса, или escape-варианта вируса, как его называют в научной литературе», — сказал он 22 июля ТАСС.

