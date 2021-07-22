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В центре «Вектор» заявили, что высокие темпы вакцинации снижают риск появления новых штаммов коронавируса

Высокие темпы вакцинации от коронавируса снижают вероятность появления штаммов, устойчивых к существующим вакцинам. Об этом заявил руководитель филиала центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов.

«Разумеется, заявление главы ВОЗ абсолютно правильное, чем больше будет появляться штаммов коронавируса, его вариантов, тем больше вероятность того что рано или поздно появится такой, который может ускользнуть от действия вакцин. Это нормальный, закономерный процесс, который наблюдается у всех других вирусов, не только у коронавируса. Поэтому чем быстрее население будет привито, чем быстрее прекратится эпидемия, тем быстрее закончится эволюционный процесс у коронавируса, тем меньше вероятность появления так называемого вакцинускользающего варианта вируса, или escape-варианта вируса, как его называют в научной литературе», — сказал он 22 июля ТАСС.

Александр Семенов также добавил, что все российские вакцины от COVID-19 эффективны против известных мутаций.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что в мире может в ближайшее время появиться штамм COVID-19, который научится обходить все вакцины. Он подчеркнул, что победить пандемию удастся, только если привить большую часть населения Земли.

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Комментарии (9)

Маргaрита
Где исследования, где доказательства?
AKo
Удивительно, а настоящие вирусологи наоборот заявляют что вирус сильнее мутирует из-за вакцинации... Кому я поверю, не заинтересованным людям или людям, которые навязывают привиться неизученной вакциной, которые отменяют практически все противопоказания вплоть до беременности и при этом отрицают любые негативные моменты связанные с применением своих поделий? Вопрос риторический
nuga
В Азии отказываются от сценария вакцинирования по Швабу Гейтсу,там бум лечения ивермектином,всего один два раза прием таблетки и вирус сходит до ноля за день,два.
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