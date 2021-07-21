Глава ВОЗ предупредил о появлении штамма коронавируса, который научится обходить вакцины

В мире может в ближайшее время появиться штамм COVID-19, который научится обходить все вакцины. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет 21 июля РБК.

«Появляются другие варианты, которые являются даже потенциально более опасными, чем вариант «дельта», который приводит сейчас к разрушающим последствиям. И чем больше будет вариантов, тем больше вероятность, что один из них просто будет обходить вакцины и, таким образом, нам придется всё начинать сначала», — сказал Гебрейесус.

