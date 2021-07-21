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Глава ВОЗ предупредил о появлении штамма коронавируса, который научится обходить вакцины

В мире может в ближайшее время появиться штамм COVID-19, который научится обходить все вакцины. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет 21 июля РБК.

«Появляются другие варианты, которые являются даже потенциально более опасными, чем вариант «дельта», который приводит сейчас к разрушающим последствиям. И чем больше будет вариантов, тем больше вероятность, что один из них просто будет обходить вакцины и, таким образом, нам придется всё начинать сначала», — сказал Гебрейесус.

Он подчеркнул, что победить пандемию удастся, только если привить большую часть населения Земли. К концу года по плану ВОЗ должны быть привиты 40 % жителей, к середине следующего — 70 %. «Если эти цели будут достигнуты, только так мы сможем положить конец пандемии и восстановить глобальную экономику», — подытожил глава ВОЗ.

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Комментарии (11)

Ильин Серёжа
Эфиоп Гебрейесус не коррупционер какой-нибудь, его каждому слову надо верить.
Stakatto
Чувствуется основательный научный подход - "может появится", а может и не появится))
266141645
проблемы надо решать по мере их поступления.
трепачи!
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