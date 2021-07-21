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Бастрыкин ускорил возбуждение дела по мотивам конфликта между бывшей женой Пьехи и супругой судьи Безбородова

СК возбудил уголовное дело по факту избиения сына Стаса Пьехи в Ленобласти

Уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью возбуждено после конфликта бывшей жены Стаса Пьехи и супруги судьи Безбородова. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба СКР.

«Следственным отделом по городу Выборг следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области по поручению Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью), по факту избиения 7-летнего мальчика в Выборгском районе Ленинградской области», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, бывшая жена Стаса Пьехи обвинила супругу судьи Безбородова в избиении своего сына на территории коттеджного посёлка в Рощино. Все подробности конфликта читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (9)

Алексей Власов
Слетел с глузда! Нечего делать? Пусть бастрыкин со своими дурами плещется в надувном бассейне и не позорит следаков.
RemyMartin
Глава СК поклонник Пьехов. Кто бы мог подумать.
мухомор
Редактора фонтанки.
Если взять и объединить Ропшу и Рощино получиться Ропшино, такая у вас топонимическая логика?
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