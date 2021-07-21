Бастрыкин ускорил возбуждение дела по мотивам конфликта между бывшей женой Пьехи и супругой судьи Безбородова

Уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью возбуждено после конфликта бывшей жены Стаса Пьехи и супруги судьи Безбородова. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба СКР.



«Следственным отделом по городу Выборг следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области по поручению Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью), по факту избиения 7-летнего мальчика в Выборгском районе Ленинградской области», — говорится в сообщении ведомства.