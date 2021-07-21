Финского фаната наказали за брошенный на поле пластиковый стаканчик. Петербуржцу дали шанс повторить

Штрафом и отлучением от футбола закончился поход на матч Евро-2020 в Петербурге для болельщика из Финляндии. Он метнул пластиковый стаканчик на поле, хотя дешевле было — в фанатов.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 21 июля, к административной ответственности за нарушение правил поведения зрителей привлечен болельщик и гражданин Финляндии Сампса Пиетари Сиронен.

«21 июня на стадионе «Газпром Арена» Сиронен, являясь зрителем чемпионата Европы по футболу EURO-2020, а именно матча между командами Бельгии и Финляндии, бросил пластиковый стакан с пивом в направлении футбольного поля», — уточнили в пресс-службе.