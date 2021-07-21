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Финского фаната наказали за брошенный на поле пластиковый стаканчик. Петербуржцу дали шанс повторить

За брошенный стаканчик на матче чемпионата в Петербурге болельщик Финляндии оштрафован на 5 тысяч

Штрафом и отлучением от футбола закончился поход на матч Евро-2020 в Петербурге для болельщика из Финляндии. Он метнул пластиковый стаканчик на поле, хотя дешевле было — в фанатов.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 21 июля, к административной ответственности за нарушение правил поведения зрителей привлечен болельщик и гражданин Финляндии Сампса Пиетари Сиронен.

«21 июня на стадионе «Газпром Арена» Сиронен, являясь зрителем чемпионата Европы по футболу EURO-2020, а именно матча между командами Бельгии и Финляндии, бросил пластиковый стакан с пивом в направлении футбольного поля», — уточнили в пресс-службе.

Петроградский райсуд назначил иностранцу 5 тысяч штрафа и на два года запретил посещать спортивные соревнования.

Финн — не единственный, кто не смог удержать стакан. На матче Россия — Финляндия на «Газпром Арене» болельщик из Петербурга бросил пластиковый стакан с пивом в направлении болельщиков команды гостей. В Петроградском суде к нему отнеслись снисходительнее. Егор Таршин оштрафован на 3 тысячи рублей и может возобновить походы на матчи.

Первым наказанным за поведение на стадионе финном Сиронен также не стал. На том же матче с Бельгией чудили его земляки Никлас Юха Алексантери Линдстрем и Миро Эйнар Микаэль Липсанен. Они показывали средние пальцы бельгийским болельщикам и игнорировали замечания. Итог почти тот же, что и у полетевшего в сторону стаканчика: штраф в размере 5 тысяч и запрет на посещение матчей, но не на два года, а на год.

Впрочем, в чёрном списке МВД, куда регулярно вносят отлучённых, финнов нет. За время Евро-2020 там появилось ни одной иностранной фамилии.

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