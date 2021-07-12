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За бросок в финнов стаканом с пивом петербуржец заплатит штраф

На три тысячи рублей оштрафовал суд мужчину, который бросил полный пивной стакан в болельщиков сборной Финляндии. Инцидент произошел в Петербурге, на матче Евро-2020.

К административной ответственности Егора Таршина привлек Петроградский районный суд, посчитав, что болельщик нарушил правила поведения на футбольном матче. Об этом 12 июля сообщает объединенная пресс-служба судов города.

16 июня во время поединка Евро-2020 между Финляндией и Россией (0:1) в Петербурге Таршин в одном из секторов стадиона бросил пластиковый стакан в финских болельщиков.

Суд оценил бросок в три тысячи рублей.

Петербург принял семь игр чемпионата Европы по футболу. Матчи посетили свыше 132,7 тысячи болельщиков. Ранее «Фонтанка» писала, что каждый десятый билет на городской стадион был продан с рук.

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Комментарии (7)

SU LUX INN
какие Нежные финны! от броска пластиковым стаканчиком получили Ущерб, небось еще и травмы, и побежали в Полицию! какой Позор!
266081655
Кто сказал, что мы не умеем дискутировать и что у нас нет аргументов? Стакан с пивом - тоже аргумент )))
Ruth D. Armstead
А про росгвардейцев говорил уже?
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