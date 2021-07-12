За бросок в финнов стаканом с пивом петербуржец заплатит штраф

На три тысячи рублей оштрафовал суд мужчину, который бросил полный пивной стакан в болельщиков сборной Финляндии. Инцидент произошел в Петербурге, на матче Евро-2020.



К административной ответственности Егора Таршина привлек Петроградский районный суд, посчитав, что болельщик нарушил правила поведения на футбольном матче. Об этом 12 июля сообщает объединенная пресс-служба судов города.



16 июня во время поединка Евро-2020 между Финляндией и Россией (0:1) в Петербурге Таршин в одном из секторов стадиона бросил пластиковый стакан в финских болельщиков.

