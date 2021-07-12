Во время Евро-2020 в Петербурге спекулянтам удалось заработать почти полмиллиарда рублей

Об исследовании компании Eticket4 «Коммерсантъ» пишет 12 июля. В Петербурге прошли семь поединков турнира. Их посетили свыше 132,7 тысячи болельщиков. По данным Eticket4, более 10 процентов билетов были приобретены на вторичном рынке с наценкой в 2–2,5 раза.



По словам основателя платформы Даниила Кручинина, несмотря на усилия организаторов, побороть спекулянтов не удается, доля вторичного рынка билетов держится на уровне 7–10 % .



Напрямую через сайт УЕФА было продано билетов на 19,25 миллиона евро, или почти 1,7 миллиарда рублей. Самым посещаемым стал матч Бельгия — Россия, на который пришли 26,3 тыс. зрителей. На официальном сайте билеты на эту игру можно было приобрести за 75–225 евро, а на вторичном рынке их стоимость варьировалась от 19,4 до 50 тысяч рублей, то есть наценка составила 2–2,5 раза.

