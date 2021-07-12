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Во время Евро-2020 в Петербурге спекулянтам удалось заработать почти полмиллиарда рублей

Перекупщики смогли заработать почти 500 млн рублей на петербургских матчах чемпионата Европы по футболу. Каждый десятый билет на стадион был продан с рук.

Об исследовании компании Eticket4 «Коммерсантъ» пишет 12 июля. В Петербурге прошли семь поединков турнира. Их посетили свыше 132,7 тысячи болельщиков. По данным Eticket4, более 10 процентов билетов были приобретены на вторичном рынке с наценкой в 2–2,5 раза.

По словам основателя платформы Даниила Кручинина, несмотря на усилия организаторов, побороть спекулянтов не удается, доля вторичного рынка билетов держится на уровне 7–10 %.

Напрямую через сайт УЕФА было продано билетов на 19,25 миллиона евро, или почти 1,7 миллиарда рублей. Самым посещаемым стал матч Бельгия — Россия, на который пришли 26,3 тыс. зрителей. На официальном сайте билеты на эту игру можно было приобрести за 75–225 евро, а на вторичном рынке их стоимость варьировалась от 19,4 до 50 тысяч рублей, то есть наценка составила 2–2,5 раза.

Эксперты выяснили, что по итогам семи матчей перекупщики сумели продать около 13,2 тысячи билетов. Совокупная выручка мошенников, по данным специалистов, составила 498 миллионов рублей.

В 2021 году УЕФА запустил новую систему, направленную на борьбу с мошенниками и перекупщиками. Продажи шли только в электронном виде через специальное предложение, однако спекулянты все равно нашли лазейку, воспользовавшись функцией «переслать билеты».

Ранее «Фонтанка» писала, что после Евро-2020 в Петербурге выросла заболеваемость COVID-19. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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