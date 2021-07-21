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МФЦ Петербурга после сбоя снова принимают документы по услугам Росреестра

Петербургские МФЦ после сбоя возобновляют прием документов на получение услуг Росреестра. Об этом 21 июля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе городских МФЦ.

«Сегодня в 15:00 работы с программным комплексом приёма и выдачи документов Росреестра успешно завершены», — уточнили в учреждении.

Пока технические специалисты восстанавливали работу систем, сотрудники МФЦ «Мои Документы» с понедельника по среду проинформировали более 4000 петербуржцев о неполадках и перенесли их визиты на другие дни.

Ранее горожане пожаловались, что с 19 июля не могут подать в МФЦ документы на получение услуг Росреестра из-за сбоя. Он произошел в системе хранения данных в городском распределенном центре обработки данных и затронул часть систем, в том числе используемых в работе МФЦ Петербурга.

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