Как сообщили 21 июля в Instagram зоопарка, малыш кенгуру войли, которых также называют щетинохвостыми или короткомордыми кенгуру, появился на свет еще весной, но первые три месяца жизни он провел в сумке своей матери, ведь рождаются детеныши совсем крохотными — размером с горошину. Пока он по-прежнему живет с матерью и частично питается ее молоком.

В Московском зоопарке родился детеныш кенгуру войли — одного из редчайших в мире. Спустя три месяца он наконец вылез из маминой сумки и показался зрителям.

Маме Фенечке три года, и это уже не первое ее потомство. Кенгуру могут одновременно выкармливать троих разновозрастных детенышей: как только один покидает сумку, его место занимает другой. Папа по имени Батон живет в соседнем вольере. Войли — животные одиночные, и в природе встречаются только для размножения, но по словам зоологов, в зоопарке важно, чтобы пара чувствовала запахи и слышала друг друга.



Кенгуру войли находятся на грани исчезновения. Их численность в дикой природе не превышает 6000 особей. Вид занесен в Красную книгу МСОП и в Приложение I Конвенции о международной торговле. Войли являются не только неповторимой формой жизни, но и важным звеном в экосистеме Австралии. В природе они раскапывают и поедают сочные корешки и луковицы растений, насекомых, застывшую смолу некоторых кустарников и, в отличие от других кенгуру, даже грибы. В зоопарке, помимо растительной пищи, им дают шампиньоны.

Сейчас щетинохвостых кенгуру разводят в зоопарках и питомниках, чтобы затем выпустить в природу. Московский зоопарк участвует в международной программе по сохранению этого вида, и специалистам удалось добиться регулярного размножения войли, отмечают в зоопарке.