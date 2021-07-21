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Трассу «Кола» под Петербургом снова перекроют из-за парусника с «Алых парусов»

Бриг «Россия», который в июне радовал петербургских выпускников, приостановит движение на трассе «Кола» под Петербургом.

Как сообщает 21 июля ФКУ Упрдор «Северо-Запад», для прохода парусника вниз по течению Невы 22 июля с 10:00 до 10:45 разведут Ладожский мост. Накануне переправу открыли для него же, когда корабль шёл вверх по реке.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Разводка моста будет производиться на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области, уточнили в ведомстве.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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