Трассу «Кола» под Петербургом снова перекроют из-за парусника с «Алых парусов»

Бриг «Россия», который в июне радовал петербургских выпускников, приостановит движение на трассе «Кола» под Петербургом.
Как сообщает 21 июля ФКУ Упрдор «Северо-Запад», для прохода парусника вниз по течению Невы 22 июля с 10:00 до 10:45 разведут Ладожский мост. Накануне переправу открыли для него же, когда корабль шёл вверх по реке.
Разводка моста будет производиться на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области, уточнили в ведомстве.