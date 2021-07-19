Движение транспорта по федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти днем 20 июля остановят почти на час. Ладожский мост разведут, чтобы пропустить символ праздника выпускников «Алые паруса».
Как сообщает 19 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 15:00 до 15:45 вторника для прохода вверх по Неве парусника «Россия» с максимальным высотным габаритом 30 метров будет разведен Ладожский мост на 40-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола», у деревни Марьино. Автомобильное движение на 45 минут будет полностью перекрыто.
Ладожский мост через Неву разводят при температуре воздуха не более +25 градусов Цельсия и скорости ветра не более 15 м/с. Бриг «Россия» известен как главный герой праздника «Алые паруса», который прошел в Петербурге 25 июня.