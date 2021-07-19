FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +21
74.17р87.57р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
3
Печать

Уходящие «Алые паруса» на время перекроют трассу «Кола» под Петербургом

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Движение транспорта по федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти днем 20 июля остановят почти на час. Ладожский мост разведут, чтобы пропустить символ праздника выпускников «Алые паруса».

Как сообщает 19 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 15:00 до 15:45 вторника для прохода вверх по Неве парусника «Россия» с максимальным высотным габаритом 30 метров будет разведен Ладожский мост на 40-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола», у деревни Марьино. Автомобильное движение на 45 минут будет полностью перекрыто.

Ладожский мост через Неву разводят при температуре воздуха не более +25 градусов Цельсия и скорости ветра не более 15 м/с. Бриг «Россия» известен как главный герой праздника «Алые паруса», который прошел в Петербурге 25 июня.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

OldPerdun
А куда его погнали, если он в Питере базируется?
DMaster
Была куча времени ночью с температурой ниже 25. Не уложились?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний