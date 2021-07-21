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Минприроды опровергло возможность приватизации российских лесов

Приватизации лесов в России не будет

Министерство природных ресурсов прокомментировало идею главы компании Романа Абрамовича о приватизации 2–3 % лесной территории страны.

«Никакой речи о приватизации государственного лесного фонда не может быть. Это экологическая система, которая охраняется государством», — цитирует 21 июля заявление ведомства ТАСС.

В Минприроды сослались в своем ответе на Лесной кодекс, который указывает, что «лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности».

Глава Рослесхоза Иван Советников также не поддержал идею о приватизации лесов.

Руководитель крупнейшего лесопромышленного предприятия на Дальнем Востоке RFP Group Константин Лашкевич предложил опробовать в России новозеландскую схему приватизации леса.

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Комментарии (8)

walker-СПб
А чего так?
vamingo
Приватизировать - плохо!
Сдавать в аренду китайцам на сто лет - хорошо!
***_555
Будет аренда на 499 лет?
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