Минприроды опровергло возможность приватизации российских лесов

Министерство природных ресурсов прокомментировало идею главы компании Романа Абрамовича о приватизации 2–3 % лесной территории страны.



«Никакой речи о приватизации государственного лесного фонда не может быть. Это экологическая система, которая охраняется государством», — цитирует 21 июля заявление ведомства ТАСС.

В Минприроды сослались в своем ответе на Лесной кодекс, который указывает, что «лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности».

Глава Рослесхоза Иван Советников также не поддержал идею о приватизации лесов.