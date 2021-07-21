Глава компании Абрамовича предложил приватизировать российский лес

Глава компании Романа Абрамовича предложил ввести в России новозеландскую схему приватизации леса.



«Дать возможность приватизировать такие земли, дешево страховать лес, закладывать его в банк, увеличивать его стоимость на балансе за счет прироста и привлекать деньги из отечественных и зарубежных фондов», — заявил 21 июля руководитель крупнейшего лесопромышленного предприятия на Дальнем Востоке RFP Group Константин Лашкевич в интервью РБК.

