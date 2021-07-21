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Глава компании Абрамовича предложил приватизировать российский лес

Глава компании Романа Абрамовича предложил ввести в России новозеландскую схему приватизации леса.

«Дать возможность приватизировать такие земли, дешево страховать лес, закладывать его в банк, увеличивать его стоимость на балансе за счет прироста и привлекать деньги из отечественных и зарубежных фондов», — заявил 21 июля руководитель крупнейшего лесопромышленного предприятия на Дальнем Востоке RFP Group Константин Лашкевич в интервью РБК.

По его словам, под приватизацию могут попасть 2–3 % лесной территории страны. В таких местах можно заниматься интенсивным выращиванием леса. Лашкевич указывает, что подобная схема действует в Новой Зеландии.

Глава компании, 58 % акций которой принадлежат Роману Абрамовичу и Александру Абрамову, считает, что без права на землю не получится выстраивать инвестиционную модель.

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Комментарии (18)

264940801
Абрамович. А как на это посмотрит «ИЛИМП» - они в своё время подмяли под себя всю лесопилку России, ведь это детище Медведева , он будучи юристом шастал по банкам открывал им расчетные счета, да и его супруга там же работала и владеет акциями.
James Cook
Берег Финского залива уже приватизировали
266141645
руки прочь от природы! бандиты и ворьё!
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