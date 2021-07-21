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«Не держат социальную дистанцию и не носят маски». Смольный объяснил, почему закрыл аквапарки и аттракционы

Правительство Петербурга остановило работу аквапарков и аттракционов из-за невозможности соблюдать требования эпидемиологической безопасности. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по здравоохранению.

«На аттракционах и в аквапарках резко ограничена возможность организовать соблюдение социальной дистанции. В аквапарке, в частности, затруднительно организовать соблюдение масочного режима», — отметили в ведомстве.

Ранее власти Петербурга сообщили о готовности снимать коронавирусные ограничения, но в первую очередь режим ослабят для фуд-кортов и островных павильонов в ТЦ.

«Фонтанка» рассказывала, что аквапарк «Питерлэнд» закрыл для посетителей водные горки, но продолжил работать как спа-комплекс с бассейнами и сауной.

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Комментарии (3)

Василий Марущак
Скажите, а теперь эти люди носят маски, соблюдают дистанцию? Нет?
Ну поздравляю смольный с очередным провалом
Сергей Федоров
А на ЧЕ, носили маски? А на Дне ВМФ, тоже все в масках будут, да плюс салют! Читаешь и стыдно становиться за этих политтехнологов.
Батарейкин
Маска в аквапарке ну просто вещь первой необходимости, конечно же!!!!
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