«Не держат социальную дистанцию и не носят маски». Смольный объяснил, почему закрыл аквапарки и аттракционы

«На аттракционах и в аквапарках резко ограничена возможность организовать соблюдение социальной дистанции. В аквапарке, в частности, затруднительно организовать соблюдение масочного режима», — отметили в ведомстве.



Ранее власти Петербурга сообщили о готовности снимать коронавирусные ограничения, но в первую очередь режим ослабят для фуд-кортов и островных павильонов в ТЦ.



«Фонтанка» рассказывала, что аквапарк «Питерлэнд» закрыл для посетителей водные горки, но продолжил работать как спа-комплекс с бассейнами и сауной.

