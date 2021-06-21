Без горок и кафе. «Питерлэнд» обошел запрет Смольного и продолжил работать как бассейн

Как сообщили в пресс-службе «Питерлэнда», с 21 июня горки, детский городок и точки общепита временно закрыты. Для посещения доступны только большой бассейн, где будут проводиться «спортивные программы» и тренировки, «река» для плавания, глубокий бассейн для дайвинга, термальный комплекс с банями и саунами.

«Питерлэнд» закрыл горки и в понедельник продолжил работу как физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Количество посетителей попытаются сократить, отменив билеты, действующие весь день.

«Нами приняты исчерпывающие меры по созданию безопасной среды для наших гостей и защиты их от заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19», — уверяют в «Питерлэнде».

Как сообщил «Фонтанке» PR-директор аквапарка Антон Белов, запись для посещения не требуется. «Количество человек, естественно, ограничено, — сказал он. — Единовременно мы можем принимать в аквазоне до 700 человек. Сейчас мы отменили тариф на весь день специально, чтобы единовременное количество людей не превышало нормативы. У нас только два тарифа — на 3 и на 5 часов. Потоки не пересекаются: одни пришли, другие ушли».

Постановление правительства Петербурга с 21 июня запретило пускать посетителей в аквапарки и на аттракционы.