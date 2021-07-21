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Смольный заказал крупную партию «КовиВака», но доедет она, в лучшем случае, в августе

Комитет по здравоохранению Петербурга в июле направил официальное обращение в Минздрав РФ о поставке вакцины «КовиВак» в количестве не менее 50 тыс. комплектов доз. Об этом «Фонтанке» 21 июля сообщили в ведомстве. Правда, когда она поступит в город, не ясно.

В ближайшие 15 дней новых партий «КовиВак», равно как и «ЭпиВакКорона», в Петербурге не ожидается, отметили в комздраве. «Федеральный центр распределяет вакцину по регионам, исходя из возможностей её производства», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее в Петербург поступила партия вакцины «КовиВак» из 8 580 комплектов доз. «Партия относительно небольшая, и, к сожалению, она кратно ниже потребности Петербурга в этом препарате», — признали в комздраве.

«Фонтанка» рассказывала, как петербуржцы безуспешно ищут новую поставку «КовиВака» по поликлиникам, поскольку в первую очередь его отдают очередникам и медикам.

В такой ситуации комитет по здравоохранению рекомендует гражданам своевременно вакцинироваться той вакциной, которая есть в наличии. «На данный момент наиболее доступна вакцина «ГамКовидВак» («Спутник V»). Этот препарат зарекомендовал себя как безопасный и эффективный — признан и применяется в десятках стран мира», — подчеркнули в ведомстве.

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Комментарии (1)

А13579
А пока вакцины не будет, будут вещать из всех утюгов про низкие темпы вакцинации, которые сами и создают.
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