Глава СКР заинтересовался «частной тюрьмой» в Ленобласти. Местный Следком представил доклад

Руководитель СУ СК РФ по Ленинградской области Сергей Сазин представил главе ведомства Александру Бастрыкину подробный доклад о расследовании уголовного дела, связанного с обнаружением бункера, напоминающего частную тюрьму, на территории Всеволожского района Ленобласти. Сделано это было «в связи с появившейся в СМИ информацией, которая вызвала широкий общественный резонанс», сообщили 21 июля в Следственном комитете.



В сообщении уточняется, что уголовное дело касается убийства, произошедшего в Ленобласти несколько лет назад. Автомобиль подозреваемых, из которого они стреляли по потерпевшему, «проследовал в сторону одного из домовладений во Всеволожском районе, территория вокруг которого была огорожена металлическим забором». «В ходе осмотра строения был обнаружен подвал, состоящий из трёх отдельных помещений, оснащённых металлическими дверьми. По результатам целого комплекса экспертиз, проведённых в том числе с участием следователей-криминалистов ГУК СК России, следов пребывания людей в подвале не обнаружено», — говорится в докладе.

