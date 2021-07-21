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Глава СКР заинтересовался «частной тюрьмой» в Ленобласти. Местный Следком представил доклад

Следственный комитет по Ленобласти представил доклад руководителю СКР по поводу обнаруженного бункера во Всеволожском районе

Руководитель СУ СК РФ по Ленинградской области Сергей Сазин представил главе ведомства Александру Бастрыкину подробный доклад о расследовании уголовного дела, связанного с обнаружением бункера, напоминающего частную тюрьму, на территории Всеволожского района Ленобласти. Сделано это было «в связи с появившейся в СМИ информацией, которая вызвала широкий общественный резонанс», сообщили 21 июля в Следственном комитете.

В сообщении уточняется, что уголовное дело касается убийства, произошедшего в Ленобласти несколько лет назад. Автомобиль подозреваемых, из которого они стреляли по потерпевшему, «проследовал в сторону одного из домовладений во Всеволожском районе, территория вокруг которого была огорожена металлическим забором». «В ходе осмотра строения был обнаружен подвал, состоящий из трёх отдельных помещений, оснащённых металлическими дверьми. По результатам целого комплекса экспертиз, проведённых в том числе с участием следователей-криминалистов ГУК СК России, следов пребывания людей в подвале не обнаружено», — говорится в докладе.

В СКР подчеркнули, что все необходимые следственные мероприятия по исследованию помещений в рамках уголовного дела об убийстве уже проведены. Вместе с тем по поручению главы ведомства следственными органами по Ленинградской области «будет активизирована работа по раскрытию убийства прошлых лет и продолжен комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств, касающихся обнаруженного помещения внутри домовладения», — отмечается в сообщении.

Ранее «Фонтанка» писала об официальном заявлении представителя СКР по Ленобласти, что обнаруженный журналистами вход в подвал, напоминающий тайную частную тюрьму, был засыпан песком «на основании обращения собственника строения в местную администрацию».

Как сообщал ранее 47news, под домом в заброшенном коттеджном посёлке в Агалатовском поселении Всеволожского района Ленобласти располагается подземный бункер. В нём журналисты издания увидели копию помещений типичного следственного изолятора. Внутри этой тюрьмы — камеры. Там же пункт охраны, решётки и даже парковка. Туда ведёт опускавшаяся на гидравлике бетонная плита. Каземат был тщательно замаскирован под скромный дачный дом, скрытый от глаз высоким забором.

На территории также располагалась баня. Под ней был лаз, ведущий к печи размером с человека. Журналисты выяснили, кто был владельцем: тени ведут к сотруднику ФСИН и человеку с фамилией в российском паспорте — Эскобар.

Репортаж с места и рассказ о собственниках сооружения читайте в материале 47news «От капитана ФСИН до Эскобара. Где под Петербургом спрятаны подземная тюрьма и крематорий». Там же фото и видео из подземной тюрьмы.

После выхода материала 47news по указанию Следственного комитета вход в каземат закопали с помощью тяжёлой техники. Все материалы были засекречены.

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Комментарии (11)

AlBerkut
Вот интересно, а с её строителями как поступили?
Для сохранения в тайне слишком много исполнителей привлечены было, и? Кто они, где, установлены, опрошены? Сами всё по секрету разболтили? Ну или вот и 'авторы' биологических следов в бане-крематории? 🤔
Или Эскобар или кто там все работы своими руками😉😂
Агроном аэродрома
Заинтересовался? Решил взять на вооружение?
change_it
Собственник попросил засыпать??? Слушайте, у нас во дворе дома яма огромная, может Следственный комитет пришлет экскаватор засыпать?.. Раз уж теперь СК - строительная организация и выполняет заказы населения?
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