Следственный комитет не нашёл следов пребывания людей в «частной тюрьме» в Ленобласти

В Следственном комитете прокомментировали историю с найденным на территории Всеволожского района Ленинградской области бункером, который по всем признакам мог быть тайной частной тюрьмой. Бункер был обнаружен в ходе расследования дела об убийстве, однако следов пребывания людей там не нашли. Об этом со ссылкой на официального представителя следственного управления СК РФ по Ленобласти Марию Добрынину 21 июля сообщает ТАСС.
«По результатам экспертиз следов пребывания людей в указанном подвале не обнаружено. Эти данные получены в результате следствия», — отметила представитель СКР.
По её словам, подвал неоднократно осмотрели следователи и криминалисты следственного управления по Ленинградской области, в том числе трижды с участием следователей-криминалистов ГСУ СК России. «Изъято более 500 объектов, по которым произведено свыше 100 дактилоскопических, биологических, молекулярно-генетических судебных экспертиз. Ещё раз подчеркну, следов пребывания людей в подвале не обнаружено», — подчеркнула Добрынина.
В СКР уточнили, что земельный участок, где располагается бункер, принадлежит гражданину, проживающему в Петербурге. Он был неоднократно допрошен в качестве свидетеля, сообщив, что на участке ранее никогда не был, какие-либо строительные работы на нём не проводил, а право собственности оформил по просьбе своего знакомого, который, в свою очередь, выполнял просьбу другого человека, умершего несколько лет назад. «Следователи продолжают выяснять все обстоятельства, связанные с убийством, в том числе касающиеся обнаруженного помещения внутри домовладения», — добавила представитель ведомства.
Также Мария Добрынина отметила, что в настоящий момент вход в подвал засыпан песком. Это было сделано на основании обращения собственника строения в местную администрацию.