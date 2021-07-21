Следственный комитет не нашёл следов пребывания людей в «частной тюрьме» в Ленобласти

В Следственном комитете прокомментировали историю с найденным на территории Всеволожского района Ленинградской области бункером, который по всем признакам мог быть тайной частной тюрьмой. Бункер был обнаружен в ходе расследования дела об убийстве, однако следов пребывания людей там не нашли. Об этом со ссылкой на официального представителя следственного управления СК РФ по Ленобласти Марию Добрынину 21 июля сообщает ТАСС.



«По результатам экспертиз следов пребывания людей в указанном подвале не обнаружено. Эти данные получены в результате следствия», — отметила представитель СКР.

