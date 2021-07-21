FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
74.49р87.77р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
17
Печать

Следственный комитет не нашёл следов пребывания людей в «частной тюрьме» в Ленобласти

Бункер был обнаружен в ходе расследования дела об убийстве, однако следов пребывания людей там не нашли, заявили в СКР

В Следственном комитете прокомментировали историю с найденным на территории Всеволожского района Ленинградской области бункером, который по всем признакам мог быть тайной частной тюрьмой. Бункер был обнаружен в ходе расследования дела об убийстве, однако следов пребывания людей там не нашли. Об этом со ссылкой на официального представителя следственного управления СК РФ по Ленобласти Марию Добрынину 21 июля сообщает ТАСС.

«По результатам экспертиз следов пребывания людей в указанном подвале не обнаружено. Эти данные получены в результате следствия», — отметила представитель СКР.

По её словам, подвал неоднократно осмотрели следователи и криминалисты следственного управления по Ленинградской области, в том числе трижды с участием следователей-криминалистов ГСУ СК России. «Изъято более 500 объектов, по которым произведено свыше 100 дактилоскопических, биологических, молекулярно-генетических судебных экспертиз. Ещё раз подчеркну, следов пребывания людей в подвале не обнаружено», — подчеркнула Добрынина.

В СКР уточнили, что земельный участок, где располагается бункер, принадлежит гражданину, проживающему в Петербурге. Он был неоднократно допрошен в качестве свидетеля, сообщив, что на участке ранее никогда не был, какие-либо строительные работы на нём не проводил, а право собственности оформил по просьбе своего знакомого, который, в свою очередь, выполнял просьбу другого человека, умершего несколько лет назад. «Следователи продолжают выяснять все обстоятельства, связанные с убийством, в том числе касающиеся обнаруженного помещения внутри домовладения», — добавила представитель ведомства.

Также Мария Добрынина отметила, что в настоящий момент вход в подвал засыпан песком. Это было сделано на основании обращения собственника строения в местную администрацию.

Как сообщал ранее 47news, под домом в заброшенном коттеджном посёлке в Агалатовском поселении Всеволожского района Ленобласти располагается подземный бункер. В нём журналисты издания увидели копию помещений типичного следственного изолятора. Внутри этой тюрьмы — камеры. Там же пункт охраны, решётки и даже парковка. Туда ведёт опускавшаяся на гидравлике бетонная плита. Каземат был тщательно замаскирован под скромный дачный дом, скрытый от глаз высоким забором.

На территории также располагалась баня. Под ней был лаз, ведущий к печи размером с человека. Журналисты выяснили, кто был владельцем, — тени ведут к сотруднику ФСИН и человеку с фамилией в российском паспорте — Эскобар.

Репортаж с места и рассказ о собственниках сооружения читайте в материале 47news «От капитана ФСИН до Эскобара. Где под Петербургом спрятаны подземная тюрьма и крематорий». Там же фото и видео из подземной тюрьмы.

После выхода материала 47news по указанию Следственного комитета вход в каземат закопали с помощью тяжёлой техники. Все материалы были засекречены.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

Laska77
чего-то мне никто не предлагает на себя оформить в собственность домик в несколько лямов.
Spbru
Крематорий в бане нашли по упаковкам с углем, который не нужен для растопки бани. Получатся уголь привезли, а постояльцев даже и не думали привозить. Не складно получается. Очевидно, что следов просто нет. А бывшие постояльцы не хотят беспокоить мучителей, чтобы последствий не было. Ну и следствию удобно закрыть дело, которое не имеет явных шансов на раскрытие. Зачем следователям оставлять у себя это дело.
PROM
слабо верится в такие выводы, но если ничего не нашли - значит так и есть
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний