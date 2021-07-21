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Бастрыкин заинтересовался конфликтом между бывшей женой Пьехи и супругой судьи Безбородова в Ленобласти

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту возможного избиения сына Стаси Пьехи в Ленобласти. Об этом 21 июля сообщается на сайте ведомства.

Там уточняется, что проверку проводит СК по 47-му региону. «Глава СК России дал указание руководителю регионального следственного управления выяснить все обстоятельства нарушения прав ребенка в рамках проверки и при наличии достаточных оснований возбудить по данному факту уголовное дело», — говорится в сообщении.

Напомним, бывшая жена Стаса Пьехи обвинила супругу судьи Безбородова в избиении своего сына. Все подробности конфликта читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (3)

Skazochny
куда интереснее, чем отравление людей , тюрьмой под СПб, поиски потного забрала тоже не интересно...опять с лупой будет видос на ноутбуке рассматривать?
RemyMartin
Ого! Вот это уровень бытового конфликта. Пьехи, как я понял, в рукопашной проиграли.
BrotherRabbit
круто!
" взял на контроль"
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