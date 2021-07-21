Бастрыкин заинтересовался конфликтом между бывшей женой Пьехи и супругой судьи Безбородова в Ленобласти

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту возможного избиения сына Стаси Пьехи в Ленобласти. Об этом 21 июля сообщается на сайте ведомства.



Там уточняется, что проверку проводит СК по 47-му региону. «Глава СК России дал указание руководителю регионального следственного управления выяснить все обстоятельства нарушения прав ребенка в рамках проверки и при наличии достаточных оснований возбудить по данному факту уголовное дело», — говорится в сообщении.

