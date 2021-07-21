«Чемпионат» назвал трех кандидатов на пост главного тренера российской сборной по футболу

РФС выбирает тренера сборной России по футболу из трех кандидатов. Об этом 20 июля сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, «знакомых с ситуацией».



По данным собеседников издания, в шорт-лист РФС входят Штефан Кунц, Валерий Карпин и Курбан Бердыев. Один из источников уточнил, что фаворитом является главный тренер молодёжной сборной Германии Кунц. С ним якобы уже «проведены предметные разговоры».



Штефан Кунц возглавляет молодёжную сборную ФРГ с 2016 года, с ним она дважды становилась чемпионом Европы. Валерий Карпин с 2017 года работает в «Ростове». Бердыев ранее тренировал «Рубин», сейчас является советником председателя наблюдательного совета казахстанского «Кайрата».

