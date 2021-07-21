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«Чемпионат» назвал трех кандидатов на пост главного тренера российской сборной по футболу

РФС выбирает тренера сборной России по футболу из трех кандидатов. Об этом 20 июля сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, «знакомых с ситуацией».

По данным собеседников издания, в шорт-лист РФС входят Штефан Кунц, Валерий Карпин и Курбан Бердыев. Один из источников уточнил, что фаворитом является главный тренер молодёжной сборной Германии Кунц. С ним якобы уже «проведены предметные разговоры».

Штефан Кунц возглавляет молодёжную сборную ФРГ с 2016 года, с ним она дважды становилась чемпионом Европы. Валерий Карпин с 2017 года работает в «Ростове». Бердыев ранее тренировал «Рубин», сейчас является советником председателя наблюдательного совета казахстанского «Кайрата».

Напомним, об отставке главного тренера российской сборной Станислава Черчесова объявили 8 июля. На Евро-2020 под его руководством национальная команда заняла последнее место в группе. Подробнее о ситуации читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (8)

Свободу Лёхе!
Видя реальность по-своему, даже выбирая между Иохимом Лёвом, я бы выбрал, без сомнений, Курбана Бердыева! ) Без вариантов! )
Савва Морозов
Валера-верим - совсем сдурели.
Бердыев - плюсы и минусы, вспоминая его странные игры.
Кунц - реально не пойдёт.
Предлагали Кадырова - вот его и надо.
Oleg_I
Думаю, надо просто пойти в ближайший приют и выбрать там первого попавшегося бомжа. Футболу так и так не поможет, а на цене контракта хоть сэкономим.
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