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Российский пилот «Формулы-3» Смоляр признался, что ездит на метро из-за того, что прав у него нет

У российского пилота «Формулы-3» Александра Смоляра из команды SMP Racing не оказалось прав. Об этом он заявил в интервью изданию «Спорт-Экспресс» 20 июля.

«Нет, у меня нет ни прав, ни машины. Конечно, встретить на дорогах можно, но не в качестве водителя. Желание получить права, безусловно, есть, так как я устал ездить на метро», — заявил Смоляр.

Смоляр выступает в «Формуле-3» с 2020 года. В текущем сезоне 20-летний пилот занимает шестое место в индивидуальном зачете. На его счету две победы в пяти гонках, в которых он принимал участие.

Следующий этап пройдет в Венгрии с 30 июля по 1 августа. Сезон завершится в США с 22 по 24 октября.

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Комментарии (9)

260843741
Думаю, гонщикам хватает экстрима на трассе, чтобы еще и на наших дорогах потом с другими "гонщиками" разъезжаться.
zelf
У Хуана Мануэля Фанхио всю его долгую и счастливую жизнь, тоже прав не было.
aborigenSPB
Хоть один нормальный человек нашёлся, в отличие от блоХеров, тиктокеров и прочей гопоты! У него есть мозг, а не голимые понты!
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