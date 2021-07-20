Российский пилот «Формулы-3» Смоляр признался, что ездит на метро из-за того, что прав у него нет

У российского пилота «Формулы-3» Александра Смоляра из команды SMP Racing не оказалось прав. Об этом он заявил в интервью изданию «Спорт-Экспресс» 20 июля.
«Нет, у меня нет ни прав, ни машины. Конечно, встретить на дорогах можно, но не в качестве водителя. Желание получить права, безусловно, есть, так как я устал ездить на метро», — заявил Смоляр.
Смоляр выступает в «Формуле-3» с 2020 года. В текущем сезоне 20-летний пилот занимает шестое место в индивидуальном зачете. На его счету две победы в пяти гонках, в которых он принимал участие.
Следующий этап пройдет в Венгрии с 30 июля по 1 августа. Сезон завершится в США с 22 по 24 октября.