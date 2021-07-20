Суета вокруг дивана. Владелец «Газели» объяснил, что привело драчливых грузчиков к пухто в Полюстрово

Двое из автомобиля, на которых указал избитый петербуржец, работали в Красногвардейском районе по частному заказу. От «Леруа Мерлен» у машины остался только тент, да и тот устарел.



Об этом «Фонтанке» 20 июля рассказал владелец «Газели», из-за которой накануне вводили план «Перехват». Прошлым собственником автомобиля была фирма, известная как подрядчик «Леруа», но несколько лет назад хозяином машины стал Самир.

«Газель» ему досталась с тентом с узнаваемым логотипом, тратиться на его замену новый владелец не стал. По словам мужчины, автомобиль у него арендуют, и в понедельник был как раз такой случай.