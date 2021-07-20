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Суета вокруг дивана. Владелец «Газели» объяснил, что привело драчливых грузчиков к пухто в Полюстрово

Собственник «Газели» рассказал о драке из-за мусора в Красногвардейском районе Петербурга

Двое из автомобиля, на которых указал избитый петербуржец, работали в Красногвардейском районе по частному заказу. От «Леруа Мерлен» у машины остался только тент, да и тот устарел.

Об этом «Фонтанке» 20 июля рассказал владелец «Газели», из-за которой накануне вводили план «Перехват». Прошлым собственником автомобиля была фирма, известная как подрядчик «Леруа», но несколько лет назад хозяином машины стал Самир.

«Газель» ему досталась с тентом с узнаваемым логотипом, тратиться на его замену новый владелец не стал. По словам мужчины, автомобиль у него арендуют, и в понедельник был как раз такой случай.

«Ребята доставили в тот же дом, к которому относится помойка, диван. Собственник квартиры попросил их заодно вынести старый. Они согласились. Проходивший мимо человек начал снимать, сказал, что нельзя здесь выбрасывать такой мусор. Можно было бесконфликтно всё решить: объяснить, что из этого же дома попросили вынести, а они откуда знают, можно или нельзя здесь мебель оставлять. Не могу понять причину, почему до конфликта довели», — рассказывает Самир, добавляя: «На 99% уверен, что выбрасывали именно диван, строительного мусора не было».

Он уже побывал в отделе полиции, дал объяснение и теперь ждёт, когда вернут задержанную «Газель», радуясь, что из неё позволили хотя бы забрать груз. «Там же диваны были. Люди заказали, ждут. Они не виноваты, что всё так произошло», — переживает о клиентах Самир.

Спор о том, где и что позволено выбрасывать, накануне вечером произошёл у контейнерной площадки на улице Маршала Тухачевского, 35. В больницу с травмами увезли 35-летнего местного жителя. В полиции сообщили, что его избили в ответ на замечание, нападавшие уехали на автомобиле, который принадлежит одному из сетевых супермаркетов. Их задержали. В «Леруа Мерлен» в грузовике свою машину не узнали: у сети был редизайн, цветография грузовика устарела и уже не в ходу.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Skazochny
давайте больше аульных больше!!!!
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