Как стало известно «Фонтанке» 20 июля, накануне незадолго до семи часов вечера в экстренные службы обратилась женщина, которая просила помочь избитому мужу. Тот дожидался медиков и полицию на Маршала Тухачевского, 35, со сломанной ногой и закрытой черепно-мозговой травмой.
По словам мужчины, били его двое из «Газели». У пятиэтажки парочка выгружала из кузова строительный хлам, замечание от недовольного происходящим жителя дома оказалось воспринято в штыки.
Пострадавшего увезли в Елизаветинскую больницу. По северной части города объявили план «Перехват».
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, агрессивную парочку задержали в девять вечера на Тверской улице в Колпино. В отдел уехали 29-летний гражданин одного из государств Закавказья и его 21-летний земляк. Пока оба получили протоколы по статье 18.8 КоАП за игнорирование миграционных законов России, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. «Газель», уточняют в полицейском главке, принадлежит одному из сетевых магазинов. По данным «Фонтанки», это «Леруа Мерлен». Водителем автомобиля был старший из задержанных.
На севере Петербурга ввели план «Перехват» после того, как двое бросили строительный мусор в Полюстрово
Житель Красногвардейского района Петербурга пострадал, защищая пухто от строительного мусора. Сломавшие ему ногу уехали на автомобиле «Леруа Мерлена», но недалеко.
Как стало известно «Фонтанке» 20 июля, накануне незадолго до семи часов вечера в экстренные службы обратилась женщина, которая просила помочь избитому мужу. Тот дожидался медиков и полицию на Маршала Тухачевского, 35, со сломанной ногой и закрытой черепно-мозговой травмой.