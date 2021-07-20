На севере Петербурга ввели план «Перехват» после того, как двое бросили строительный мусор в Полюстрово

Как стало известно «Фонтанке» 20 июля, накануне незадолго до семи часов вечера в экстренные службы обратилась женщина, которая просила помочь избитому мужу. Тот дожидался медиков и полицию на Маршала Тухачевского, 35, со сломанной ногой и закрытой черепно-мозговой травмой.



По словам мужчины, били его двое из «Газели». У пятиэтажки парочка выгружала из кузова строительный хлам, замечание от недовольного происходящим жителя дома оказалось воспринято в штыки.



Пострадавшего увезли в Елизаветинскую больницу. По северной части города объявили план «Перехват».



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, агрессивную парочку задержали в девять вечера на Тверской улице в Колпино. В отдел уехали 29-летний гражданин одного из государств Закавказья и его 21-летний земляк. Пока оба получили протоколы по статье 18.8 КоАП за игнорирование миграционных законов России, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. «Газель», уточняют в полицейском главке, принадлежит одному из сетевых магазинов. По данным «Фонтанки», это «Леруа Мерлен». Водителем автомобиля был старший из задержанных.

