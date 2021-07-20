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В Тольятти очевидец снял, как шторм сносит строительный кран

В Тольятти ветер повалил на землю 46-метровый башенный кран. Техника упала на строительную площадку.

Как сообщили в группе «Происшествия Тольятти» во «ВКонтакте» 20 июля, конструкция опустилась в сторону лесного массива, не затронув здания и линии электропередач.

По данным РИА Новости, в результате происшествия никто не пострадал. Разгулялась стихия и в соседнем Ульяновске. Во время сильного дождя по небу побежали яркие вспышки. Очевидец заснял на видео внезапную молнию, которая ударила в многоэтажку.

Ранее «Фонтанка» писала, что на этой неделе в Петербург придут дожди и грозы. Однако прятать вентиляторы еще рано, следующая «семидневка» обещает быть жаркой.

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