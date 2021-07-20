КПРФ отказалась подписывать соглашение с «Единой Россией» о санитарной безопасности на выборах

КПРФ не собирается подписывать соглашение об обеспечении санитарной безопасности во время выборов, предложенное ранее «Единой Россией». Об этом 20 июля заявил ТАСС первый зампред ЦК компартии Юрий Афонин.
«Мы никаких соглашений, кроме как соглашений со своими союзниками о совместной работе, ни с кем не подписываем. Ни с Общественной палатой, хотя нормально к ним относимся по поводу контроля, ни с «Единой Россией» тем более, ни с ЛДПР и «Справедливой Россией» мы ничего не подписываем. Потому что это все одна команда, а КПРФ — единственные, кто противостоит этой команде», — подчеркнул он.
Афонин добавил, что все необходимые правила безопасности определены федеральным законодательством.
«Среди наших членов комиссий есть и переболевшие, и вакцинированные, и те, кто не собирается это делать. Это право граждан в соответствии с законом, и заставлять, обязывать мы никого не будем, тем более мы резко всегда выступали против обязательной вакцинации. И попытка кого-то — наблюдателей, членов [избирательной] комиссии по этому признаку делить на [первый и] второй сорт — это грубое нарушение и конституции, и федерального законодательства», — подытожил первый зампред ЦК компартии.
Напомним, ранее «Фонтанка» писала, что «Единая Россия» обратилась ко всем политическим партиям с призывом подписать соглашение об обеспечении санитарной безопасности во время выборов.