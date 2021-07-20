КПРФ отказалась подписывать соглашение с «Единой Россией» о санитарной безопасности на выборах

КПРФ не собирается подписывать соглашение об обеспечении санитарной безопасности во время выборов, предложенное ранее «Единой Россией». Об этом 20 июля заявил ТАСС первый зампред ЦК компартии Юрий Афонин.



«Мы никаких соглашений, кроме как соглашений со своими союзниками о совместной работе, ни с кем не подписываем. Ни с Общественной палатой, хотя нормально к ним относимся по поводу контроля, ни с «Единой Россией» тем более, ни с ЛДПР и «Справедливой Россией» мы ничего не подписываем. Потому что это все одна команда, а КПРФ — единственные, кто противостоит этой команде», — подчеркнул он.

