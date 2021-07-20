Главврач Коммунарки Денис Проценко призвал вакцинироваться всех участников выборов

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, который вошел в список «Единой России» на выборах в Госдуму, призвал всех кандидатов и сотрудников избирательных штабов привиться от коронавируса. Об этом 20 июля сообщается в официальном телеграм-канале партии.
«Для меня и нашей команды тяжелые больные, смерти — это не пустые слова. Мы не можем сказать, что пандемия завершена. Я призываю к соблюдению социальной дистанции, правильному ношению масок с их регулярной сменой и вакцинации. И, конечно, в современном мире должны быть использованы электронные площадки», — подчеркнул Проценко.
«Единая Россия» также обратилась ко всем политическим партиям с призывом подписать соглашение об обеспечении санитарной безопасности во время выборов. Партиям предлагают «взять на себя добровольные и осознанные обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм».
«Призываем кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдая требования региональных властей. Безусловно, выборы важны, но еще важнее безопасность наших граждан», — заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Напомним, выборы в Госдуму РФ будут проходить три дня — 17,18 и 19 сентября. Одновременно будут выбирать глав девяти регионов и 39 региональных парламентов (в том числе в Петербурге). Глава ЦИК Элла Памфилова ранее говорила, что хорошим решением стал бы перенос выборов на время школьных каникул, чтобы не мешать ученикам и не создавать дополнительную эпидугрозу. Однако в этом году такое решение уже не примут.