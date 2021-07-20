Главврач Коммунарки Денис Проценко призвал вакцинироваться всех участников выборов

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, который вошел в список «Единой России» на выборах в Госдуму, призвал всех кандидатов и сотрудников избирательных штабов привиться от коронавируса. Об этом 20 июля сообщается в официальном телеграм-канале партии.



«Для меня и нашей команды тяжелые больные, смерти — это не пустые слова. Мы не можем сказать, что пандемия завершена. Я призываю к соблюдению социальной дистанции, правильному ношению масок с их регулярной сменой и вакцинации. И, конечно, в современном мире должны быть использованы электронные площадки», — подчеркнул Проценко.

