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Главврач Коммунарки Денис Проценко призвал вакцинироваться всех участников выборов

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, который вошел в список «Единой России» на выборах в Госдуму, призвал всех кандидатов и сотрудников избирательных штабов привиться от коронавируса. Об этом 20 июля сообщается в официальном телеграм-канале партии.

«Для меня и нашей команды тяжелые больные, смерти — это не пустые слова. Мы не можем сказать, что пандемия завершена. Я призываю к соблюдению социальной дистанции, правильному ношению масок с их регулярной сменой и вакцинации. И, конечно, в современном мире должны быть использованы электронные площадки», — подчеркнул Проценко.

«Единая Россия» также обратилась ко всем политическим партиям с призывом подписать соглашение об обеспечении санитарной безопасности во время выборов. Партиям предлагают «взять на себя добровольные и осознанные обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм».

«Призываем кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдая требования региональных властей. Безусловно, выборы важны, но еще важнее безопасность наших граждан», — заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Напомним, выборы в Госдуму РФ будут проходить три дня — 17,18 и 19 сентября. Одновременно будут выбирать глав девяти регионов и 39 региональных парламентов (в том числе в Петербурге). Глава ЦИК Элла Памфилова ранее говорила, что хорошим решением стал бы перенос выборов на время школьных каникул, чтобы не мешать ученикам и не создавать дополнительную эпидугрозу. Однако в этом году такое решение уже не примут.

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Комментарии (14)

nuga
Куда он полез! Уговорили таки в Едро на выборы.У себя порядок навести не может с внутрибольничной инфекцией.
Раневский
Участники выборов?! Лет 20 уже, нет никаких выборов!
NatVV
Именно этого гробовщика и надо слушать. Главный по геноциду.
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