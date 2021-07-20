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«Каждый день бьёмся». У петербурженки с онкологией осталось таблеток на 6 дней, нужное лекарство отсутствует в аптеках больше месяца

Пожилая петербурженка с онкологией больше месяца не может дождаться льготного лекарства

Препарат «Анастрозол», необходимый онкологическим больным, пропал из льготных петербургских аптек. Об этом «Фонтанке» рассказала читательница Валентина 20 июля.

Лекарство необходимо 66-летней матери горожанки. У пенсионерки остались последние шесть таблеток «Анастрозола». Препарат семья не может найти в льготных аптеках с 8 июня.

«Данных о поступлении препарата получить невозможно. Отдел информации по вопросам лекарственного обеспечения на звонки не отвечает, горячая линия комитета здравоохранения СПб переадресует этот вопрос именно туда, как и линия «Здоровье города». Нет возможности узнать информацию и по номеру приёмной председателя комитета здравоохранения, а отправленное письмо на электронный адрес комитета вернулось с указанием, что необходимо со всеми вопросами обратиться в электронную приемную.

В электронной приёмной ни одна ссылка не активна для создания сообщения. Так и создаётся иллюзия, что в городе всё хорошо и гражданам не о чем спросить у власти», — рассказала Валентина.

С середины мая петербуржцы сообщают о том, что не могут получить положенные им бесплатно лекарства. Врач назначает, а в льготных аптеках их нет, в обычных стоимость — от 50 тысяч рублей до 200 тысяч и более, а упаковка чаще всего рассчитана на месяц приема. Подробнее о проблеме читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Кровокрас
потому что башкой своей надо думать на выборах, а не телевизором
260696441
зато вове самолет показали
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