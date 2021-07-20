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«Ядерный» беспилотник. Петербургский «Горэлектротранс» договорился о сотрудничестве с «Росатомом»

«Горэлектротранс» и «Росатом» стали стратегическими партнерами по развитию петербургского электротранспорта

Петербургское ГУП «Горэлектротранс» и АО «Русатом Автоматизированные системы управления» (входит в «Росатом») подписали соглашение о сотрудничестве. Они собираются вместе заниматься развитием электротранспорта.

Как сообщает 20 июля комитет по транспорту, создать рабочую группу и подготовить дорожную карту с конкретными шагами еще только предстоит. На данный момент предполагается, что специалисты РАСУ войдут в научно-технический совет Горэлектротранса, а сотрудничество пойдет по нескольким направлениям: реконструкция элементов энергохозяйства, диспетчеризация и обеспечение информационной безопасности, оснащение мобильными модульными подстанциями, чтобы резервировать электроснабжение на случай аварийных отключений. В перспективе РАСУ собираются привлекать к разработке беспилотных и автоматизированных систем управления.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о программе развития ГЭТ на 128 млрд, которая предполагает обновление в течение 8 лет как подвижного состава, так и инфраструктуры.

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