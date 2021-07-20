Конституционный суд: Адвокат не может отказаться от повторного досмотра в СИЗО

Соответствующее постановление в Конституционном суде огласили 20 июля. Судьи пришли к выводу, что досмотр вещей и одежды адвоката на предмет проноса запрещённого после прохождения проверки на КПП носит безальтернативный характер. Право на квалифицированную юридическую помощь закреплено в Конституции, но его реализация накладывается на режим пенитенциарных учреждений. Таким образом отказаться от процедуры адвокат не может.

Адвокатам не удалось попасть в список неприкосновенных на территории следственных изоляторов. После КПП их могут досматривать столько, сколько потребуется, но желающие вправе потребовать протокол.

«В целях защиты его прав в данном случае должна быть предусмотрена возможность письменной фиксации оснований, хода и результата досмотра», — постановили в Конституционном суде. Протоколирование и съёмка, в отличие от самого досмотра, не безальтернативна, но если юрист требует фиксацию, то её следует предоставить. При этом хранить записи необходимо как минимум в течение срока, в который дополнительная проверка может быть обжалована.



Как сообщала «Фонтанка», на часть 6 статьи 34 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в КС пожаловался адвокат Рамиль Идиятдинов. Он настаивал, что на основании этой нормы его коллег в СИЗО могут досматривать повторно и без протокола, если подозрения сотрудников УФСИН не подтвердились. По его мнению, это позволяет работникам изоляторов злоупотреблять и в поисках запрещённых телефонов заглядывать в документы, которые составляют адвокатскую тайну.



Кроме того, заявитель указал на разный подход к проверкам адвокатов и представителей другой стороны — следователей и дознавателей. Последние на территории изолятора получают иммунитет от дополнительных проверок.

