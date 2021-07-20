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Галерея Уффици протестует против секс-путеводителя по музеям от PornHub

Юристы Галереи Уффици направили обращение в компанию, владеющую крупнейшим порносайтом в мире PornHub, после того как тот выпустил эротический путеводитель по музеям мира. О сайте, рассказывающем о шедеврах мирового искусства в эротическом ключе, СМИ сообщили 14 июля.

«Галерея Уффици подает в суд на PornHub», — написала 19 июля The Times.

Итальянское издание Corriere della Sera изложило подробности: по его данным, директор Уффици Айке Шмидт отказался комментировать конфликт, не желая чтобы музей в какой-либо мере ассоциировался с порносайтом. При этом юрслужбы учреждения, в соответствии с законом, зафиксировали злостное нарушение авторского права и обратились в министерство культуры за помощью.

Секс-путеводитель по классическому искусству содержит подборки картин не только из собрания Уффици, но и из Лувра, музея Орсе в Париже, Метрополитен-музея в Нью-Йорке, Прадо в Мадриде и Национальной галереи в Лондоне. Текстовые описания работ не отличаются особой познавательностью, при этом сюжеты части картин повторяются и обыгрываются в современных порновидеороликах.

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Комментарии (1)

266081655
Им же бесплатную рекламу делают, дурикам.... И немного оживят скучную музейную жизнь... Радоваться надо!
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