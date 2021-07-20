Галерея Уффици протестует против секс-путеводителя по музеям от PornHub

Юристы Галереи Уффици направили обращение в компанию, владеющую крупнейшим порносайтом в мире PornHub, после того как тот выпустил эротический путеводитель по музеям мира. О сайте, рассказывающем о шедеврах мирового искусства в эротическом ключе, СМИ сообщили 14 июля.



«Галерея Уффици подает в суд на PornHub», — написала 19 июля The Times.



Итальянское издание Corriere della Sera изложило подробности: по его данным, директор Уффици Айке Шмидт отказался комментировать конфликт, не желая чтобы музей в какой-либо мере ассоциировался с порносайтом. При этом юрслужбы учреждения, в соответствии с законом, зафиксировали злостное нарушение авторского права и обратились в министерство культуры за помощью.

