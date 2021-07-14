Самый известный порносайт в мире решил под своим углом показать мировые сокровищницы и выпустил гид по крупнейшим мировым музеям. Так, на отдельном сайте, запущенном в сети, есть Лувр и музей Орсе (Франция), Метрополитен-музей (США), Прадо (Испания), Галерею Уффици (Италия) и Британский музей (Великобритания).



На сайт выложены видеоролики с фантазиями на темы представленных произведений, в которых актеры копируют известные полотна. А в главном «вводном» ролике снялась Чиччолина, или Анна Илона Шталлер, итальяно-венгерская порнозвезда.

