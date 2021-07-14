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PornHub выпустил гиды по крупнейшим мировым музеям. Эрмитажа там нет

Самый известный порносайт в мире решил под своим углом показать мировые сокровищницы и выпустил гид по крупнейшим мировым музеям. Так, на отдельном сайте, запущенном в сети, есть Лувр и музей Орсе (Франция), Метрополитен-музей (США), Прадо (Испания), Галерею Уффици (Италия) и Британский музей (Великобритания).

На сайт выложены видеоролики с фантазиями на темы представленных произведений, в которых актеры копируют известные полотна. А в главном «вводном» ролике снялась Чиччолина, или Анна Илона Шталлер, итальяно-венгерская порнозвезда.

Фото: Автор: Иероним Босх — Сад земных наслаждений, Museo del Prado.
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К картинам сделаны специфические описания. В порногид вошли такие известные картины, как «Завтрак на траве» Эдуарда Мане, «Венера Урбинская» Тициана, «Вакх» Караваджо, «Весна» и «Рождение Венеры» Боттичелли и даже «Сад земных наслаждений» Босха.

Фото: Автор: Иероним Босх — Сад земных наслаждений, Museo del Prado.

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Комментарии (5)

Dimitry Antonov
Вот же, как оно бывает. А Чиччолина ещё в строю, просто удивительно!
Mimic
Эрмитаж, наверное, просто не дал разрешения - своими силами захотели сделать?
Piter Russo
На а например по музею МузЭрос запустят гида? :)
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