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Не спешите становиться добровольцем. Испытания вакцины от коронавируса, созданной в Петербурге, еще не начались

Испытания петербургской вакцины от коронавируса начнутся не раньше конца августа

Добровольцев на участие в клинических испытаниях вакцины на основе рекомбинантных белков от петербургского НИИВС начнут набирать не раньше августа, и, скорее всего, даже не в начале месяца. Об этом «Фонтанке» 20 июля сообщили в медицинских учреждениях, которые ФМБА назвало в качестве участников предстоящих испытаний.

Накануне Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение Минздрава на проведение клинических исследований вакцины от SARS-CoV-2, разработанной петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА России.

Как сообщало ФМБА, они будут проводиться в двух петербургских клиниках — «Экобезопасность» и НИИ гриппа им. Смородинцева. Однако в обоих учреждениях не смогли ответить на вопрос «Фонтанки»: когда начнется набор добровольцев для участия в клинических испытаниях новой вакцины?

«По сути, начался только первый этап подготовки к испытаниям. О наборе добровольцев пока и речи нет. У нас нет однозначной договоренности», — сказали в НИИ гриппа.

«Это преждевременный анонс, официально исследования еще не начаты. Поскольку заявлено, что в общей сложности на первом этапе клинических исследований будет задействовано 200 добровольцев, это немного. Так что сам набор, скорее всего, начнется в августе, а в целом исследование должно продлиться 2–3 месяца», — рассказали в «Экобезопасности».

Как сообщили в ФМБА, это будет первый и второй этапы клинических исследований, в ходе которых определяется безопасность и эффективность препарата. Это так называемый рекомбинантный белок на основе эпитопов поверхностного S-белка SARS-CoV-2.

Напомним, в апреле 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила единственную вакцину в список кандидатных — от СПбНИИВС.

© Фонтанка.Ру

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