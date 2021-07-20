Не спешите становиться добровольцем. Испытания вакцины от коронавируса, созданной в Петербурге, еще не начались

Накануне Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение Минздрава на проведение клинических исследований вакцины от SARS-CoV-2, разработанной петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА России.



Как сообщало ФМБА, они будут проводиться в двух петербургских клиниках — «Экобезопасность» и НИИ гриппа им. Смородинцева. Однако в обоих учреждениях не смогли ответить на вопрос «Фонтанки»: когда начнется набор добровольцев для участия в клинических испытаниях новой вакцины?



«По сути, начался только первый этап подготовки к испытаниям. О наборе добровольцев пока и речи нет. У нас нет однозначной договоренности», — сказали в НИИ гриппа.

