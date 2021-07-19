ФМБА запускает клинические испытания разработанной в Петербурге вакцины от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение Минздрава на проведение клинических, I и II фазы, исследований вакцины от SARS-CoV-2, разработанной Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА России.
Это рекомбинантная вакцина, которая использует в качестве мишени консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям, и нацелена прежде всего на развитие клеточного иммунитета.
«Клинические исследования будут проводиться с 19 июля 2021 года. Участие в исследованиях примут 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет», — сообщили 18 июля в пресс-службе ФМБА.
Доклинические испытания, завершённые в июне 2021-го, доказали безопасность, иммуногенность и протективность препарата, добавили в агентстве.
На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины: «Спутник V» и «Спутник Лайт» (НИЦ им. Гамалеи), «ЭпиВакКорона» («Вектор2), «КовиВак» (Центр им. Чумакова).