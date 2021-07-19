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ФМБА запускает клинические испытания разработанной в Петербурге вакцины от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение Минздрава на проведение клинических, I и II фазы, исследований вакцины от SARS-CoV-2, разработанной Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА России.

Это рекомбинантная вакцина, которая использует в качестве мишени консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям, и нацелена прежде всего на развитие клеточного иммунитета.

«Клинические исследования будут проводиться с 19 июля 2021 года. Участие в исследованиях примут 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет», — сообщили 18 июля в пресс-службе ФМБА.

Доклинические испытания, завершённые в июне 2021-го, доказали безопасность, иммуногенность и протективность препарата, добавили в агентстве.

На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины: «Спутник V» и «Спутник Лайт» (НИЦ им. Гамалеи), «ЭпиВакКорона» («Вектор2), «КовиВак» (Центр им. Чумакова).

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Комментарии (1)

тов
Как кому-то хочется успеть на дележ бюджетного пирога.

Лучше бы хоть одна лаборатория страны взяла и исследовала вакцины на предмет что там на самом деле.

В испании такая лаборатория оксид графена в них нашла вместо рнк.
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