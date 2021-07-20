Электромобили, беспилотники и бесплатные музеи. Правительство отобрало 42 «быстроисполнимые» инициативы стоимостью более 700 млрд рублей

Правительство РФ представило президенту Владимиру Путину 42 инициативы страны социально-экономического развития на 2021–2024 годы. Реализация проектов оценивается в 504,8 млрд рублей федерального финансирования и 232 млрд рублей средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Как сообщает 20 июля «Коммерсантъ», отбор проектов шёл в «полузакрытом» режиме с 2020 года. На старте было 250 инициатив. Из них лишь 42 были представлены на совещании у президента. Правительство готово инициировать эти проекты на период 2021–2024 годов параллельно ведущейся работе по национальным целям развития, нацпроектам и госпрограммам.
Проекты отбирались по нескольким главным критериям: они должны быть исполнимы в короткие сроки с видимым результатом, быть значимыми и важными для общества, соответствовать ранее полученным отзывам и запросам граждан, быть частью национальных целей развития и не дублировать уже ведущуюся во власти работу. Ещё одним условием для отбора стал ограниченный бюджет и отказ от изменения налогов.
Прошедшие через «сито» инициативы можно разделить на несколько блоков. Крупнейший из них «социальный» включает 10 проектов общей стоимостью 236,8 млрд рублей без инвестиций ФНБ, в том числе программы бесплатного посещения молодёжью культурных учреждений («Пушкинская карта»), цифровизацию всех систем господдержки («Социальное казначейство»), поддержку креативных индустрий, медицинской науки и санитарного контроля, массового спорта и миграции.
Блок «Технологический прорыв» оценивается почти в 250 млрд рублей, из которых 118,7 млрд рублей — инвестиции ФНБ. В него входят меры отраслевой поддержки, включая программы беспилотного судовождения, электромобилей, поддержку передовых инженерных школ. Блок «Цифровизация» за 17 бюджетных млрд рублей и 60,8 млрд рублей вложений ФНБ предусматривает, в частности, подготовку кадров для IT-индустрии — тысячи старшеклассников и студентов будут за счёт государства учить языки программирования.
Реализация инициатив «строительного» блока потребует 42,4 млрд рублей федеральных расходов, 54,2 млрд рублей трат ФНБ и выпуск инфраструктурных облигаций на 150 млрд рублей. «Экологический» блок стоит 73,1 млрд рублей. Заключительный блок «Государство для граждан» оценивается в 5 млрд рублей. Входящие в него проекты будут нацелены на повышение уровня доверия к власти.
Электромобили, беспилотники и бесплатные музеи. Правительство отобрало 42 «быстроисполнимые» инициативы стоимостью более 700 млрд рублей
Правительство представило президенту 42 «быстроисполнимых» проекта на 2021–2024 годы
Правительство РФ представило президенту Владимиру Путину 42 инициативы страны социально-экономического развития на 2021–2024 годы. Реализация проектов оценивается в 504,8 млрд рублей федерального финансирования и 232 млрд рублей средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).