Электромобили, беспилотники и бесплатные музеи. Правительство отобрало 42 «быстроисполнимые» инициативы стоимостью более 700 млрд рублей

Правительство РФ представило президенту Владимиру Путину 42 инициативы страны социально-экономического развития на 2021–2024 годы. Реализация проектов оценивается в 504,8 млрд рублей федерального финансирования и 232 млрд рублей средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).



Как сообщает 20 июля «Коммерсантъ», отбор проектов шёл в «полузакрытом» режиме с 2020 года. На старте было 250 инициатив. Из них лишь 42 были представлены на совещании у президента. Правительство готово инициировать эти проекты на период 2021–2024 годов параллельно ведущейся работе по национальным целям развития, нацпроектам и госпрограммам.



Проекты отбирались по нескольким главным критериям: они должны быть исполнимы в короткие сроки с видимым результатом, быть значимыми и важными для общества, соответствовать ранее полученным отзывам и запросам граждан, быть частью национальных целей развития и не дублировать уже ведущуюся во власти работу. Ещё одним условием для отбора стал ограниченный бюджет и отказ от изменения налогов.



Прошедшие через «сито» инициативы можно разделить на несколько блоков. Крупнейший из них «социальный» включает 10 проектов общей стоимостью 236,8 млрд рублей без инвестиций ФНБ, в том числе программы бесплатного посещения молодёжью культурных учреждений («Пушкинская карта»), цифровизацию всех систем господдержки («Социальное казначейство»), поддержку креативных индустрий, медицинской науки и санитарного контроля, массового спорта и миграции.



Блок «Технологический прорыв» оценивается почти в 250 млрд рублей, из которых 118,7 млрд рублей — инвестиции ФНБ. В него входят меры отраслевой поддержки, включая программы беспилотного судовождения, электромобилей, поддержку передовых инженерных школ. Блок «Цифровизация» за 17 бюджетных млрд рублей и 60,8 млрд рублей вложений ФНБ предусматривает, в частности, подготовку кадров для IT-индустрии — тысячи старшеклассников и студентов будут за счёт государства учить языки программирования.



Реализация инициатив «строительного» блока потребует 42,4 млрд рублей федеральных расходов, 54,2 млрд рублей трат ФНБ и выпуск инфраструктурных облигаций на 150 млрд рублей. «Экологический» блок стоит 73,1 млрд рублей. Заключительный блок «Государство для граждан» оценивается в 5 млрд рублей. Входящие в него проекты будут нацелены на повышение уровня доверия к власти.

