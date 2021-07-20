«Ъ»: В российских регионах коронавирусом болеют не более 3% привитых

Данные региональных минздравов о заболеваемости COVID-19 среди вакцинированных почти не отличаются от информации профильного министра Михаила Мурашко.



«Болеют [коронавирусом] от 0,5 % до 3 % привитых граждан», — сообщает 20 июля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на региональные минздравы.



В Ленинградской области, к примеру, количество вакцинированных среди новых инфицированных держится ниже отметки в 2 % . Ни один человек с прививкой от COVID-19 не был госпитализирован в регионе.



Глава Минздрава Михаил Мурашко накануне указал, что по России коронавирусом болеют лишь 2,5 % привитых.



При этом процент заболевших среди инфицированных выше в тех странах, где выше количество сделавших прививку. Так, в Великобритании почти 50 % новых случаев приходится на вакцинированных. Россияне больше всех в мире не хотят прививаться от COVID-19.

