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«Ъ»: В российских регионах коронавирусом болеют не более 3% привитых

От 0,5% до 3% привитых граждан болеют коронавирусом в России

Данные региональных минздравов о заболеваемости COVID-19 среди вакцинированных почти не отличаются от информации профильного министра Михаила Мурашко.

«Болеют [коронавирусом] от 0,5 % до 3 % привитых граждан», — сообщает 20 июля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на региональные минздравы.

В Ленинградской области, к примеру, количество вакцинированных среди новых инфицированных держится ниже отметки в 2 %. Ни один человек с прививкой от COVID-19 не был госпитализирован в регионе.

Глава Минздрава Михаил Мурашко накануне указал, что по России коронавирусом болеют лишь 2,5 % привитых.

При этом процент заболевших среди инфицированных выше в тех странах, где выше количество сделавших прививку. Так, в Великобритании почти 50 % новых случаев приходится на вакцинированных. Россияне больше всех в мире не хотят прививаться от COVID-19.

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Комментарии (2)

dkf
А каков процент заражения среди непривитых? Неужели меньше?
264527831
Неужели будут писать, что большая заболеваемость, тогда какой смысл в административном ресурсе принуждения (отстранения от работы, в особенности тех, у кого кредиты, ипотеки, семьи)? Решать вопросы необходимо без ограничений прав граждан, но государство в этом деле не способно.
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