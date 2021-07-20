Данные региональных минздравов о заболеваемости COVID-19 среди вакцинированных почти не отличаются от информации профильного министра Михаила Мурашко.
«Болеют [коронавирусом] от
В Ленинградской области, к примеру, количество вакцинированных среди новых инфицированных держится ниже отметки в
Глава Минздрава Михаил Мурашко накануне указал, что по России коронавирусом болеют лишь
При этом процент заболевших среди инфицированных выше в тех странах, где выше количество сделавших прививку. Так, в Великобритании почти
«Ъ»: В российских регионах коронавирусом болеют не более 3% привитых
От 0,5% до 3% привитых граждан болеют коронавирусом в России
Данные региональных минздравов о заболеваемости COVID-19 среди вакцинированных почти не отличаются от информации профильного министра Михаила Мурашко.