Россияне больше всех в мире не хотят прививаться от COVID-19. Они объяснили почему

Жители России возглавили топ стран, граждане которых не рассматривают для себя вариант вакцинации от коронавируса.
Почти 40% россиян не хотят делать прививку от COVID-19, и лишь 28% планируют вакцинироваться. Такие данные 18 июня приводятся в опросе американской компании Morning Consult.
При этом большинство не желающих прививаться россиян беспокоят побочные эффекты (43%), а четверть отметили слишком быстрые испытания препаратов. Всего 5% опрошенных граждан России выступают вообще против вакцин.
Второе место по числу не желающих прививаться занимают США с 20%, а замыкают тройку Австралия и Франция с 17%. Меньше всего противников вакцинации от COVID-19 насчитали в Китае и Индии, где их меньше 6%.
Несмотря на большое число не желающих прививаться, процент прошедших вакцинацию в США составляет 60%, во Франции — 54%, а в Австралии — почти 30%. В России их 16%.