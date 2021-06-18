FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +28
72.50р86.70р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививку«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхОбраз жизниКуда пойдем сегодня
37
Печать

Россияне больше всех в мире не хотят прививаться от COVID-19. Они объяснили почему

Россияне не доверяют вакцине от коронавируса больше американцев и французов

Жители России возглавили топ стран, граждане которых не рассматривают для себя вариант вакцинации от коронавируса.

Почти 40% россиян не хотят делать прививку от COVID-19, и лишь 28% планируют вакцинироваться. Такие данные 18 июня приводятся в опросе американской компании Morning Consult.

При этом большинство не желающих прививаться россиян беспокоят побочные эффекты (43%), а четверть отметили слишком быстрые испытания препаратов. Всего 5% опрошенных граждан России выступают вообще против вакцин.

Второе место по числу не желающих прививаться занимают США с 20%, а замыкают тройку Австралия и Франция с 17%. Меньше всего противников вакцинации от COVID-19 насчитали в Китае и Индии, где их меньше 6%.

Несмотря на большое число не желающих прививаться, процент прошедших вакцинацию в США составляет 60%, во Франции — 54%, а в Австралии — почти 30%. В России их 16%.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (37)

mynine
Да-да, беспокоят побочные эффекты вакцины, а побочные эффекты ковида не беспокоят.

В ЕС и Штатах 750 миллионов уколов сделано, достоверных смертельных случаев порядка сотни-другой.

Ковидом там же переболело 80 миллионов (в 10 раз меньше), а умерло 1,6 миллиона (в десять тысяч раз больше).

Итого вероятность помереть от ковида в сто тысяч раз больше, чем от вакцины. Бойтесь дальше, придурки.
Franklin_Delano_Roosevelt
я верю в прививки, но только заграничные... также как и в их курорты с программой All inclusive, также как и в их передовые технологии, также как и в их стремление дать людям бесплатный спутниковый интернет, также как в существующую демократию - где голоса людей не затыкают цензурой, и где есть сменяемость тех, кто в ответе за то, что творится в стране. В России этого увы нет - при тоталитаризме и диктатуре каши не сваришь.
rastaman
Причина проста - ковидная история сильно раздута.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний