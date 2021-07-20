Строитель Крымского моста проиграл «Газпрому» по делу о браке на миллиард рублей

Как сообщает 20 июля портал 47news, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд утвердил решение нижестоящей инстанции, которая в апреле отклонила требования строителя Крымского моста на 900 млн рублей. «Стройгазмонтаж» требовал от «Газпрома» и «Газпром инвеста» возместить ему затраты на устранение проблемы, возникшей на нефтеконденсатопроводе «Уренгой-Пур-Пэ». Компанией на тот момент владел Аркадий Ротенберг.

Компания «Стройгазмонтаж» проиграла апелляцию по делу против «Газпрома» и его петербургской дочки «Газпром инвест», с которых она требовала 900 млн рублей. Суд посчитал, что выплачивать их не за что, поскольку строитель допустил брак.

Как ранее писала «Фонтанка», контракт на строительство объекта был заключен в декабре 2015 года. Проект стоил почти 44 млрд рублей. Как следует из материалов суда, в целом трубопровод построен, но финального документа — акта приемки законченного строительством объекта — пока нет.



Проект предусматривал участие страховой компании, которая возьмет на себя возможные риски. Найти такую компанию и застраховать сделку должен был «Газпром». Страховщиком стал «Согаз», но период с 30 сентября 2017 года по 25 декабря 2018-го почему-то оказался незастрахованным. Именно тогда некоторые сварные швы на стыках труб и колодцев разгерметизировались, один из проездов просел, обнаружились повреждения изоляции.



«Стройгазмонтаж» потребовал возместить ему затраты восстановление трубопровода, оценив работы в 900 млн рублей, но суд посчитал, что дефекты стали следствием некачественного выполнения работ. Иными словами, подрядчик допустил брак, а это уже не страховой случай. Компания обжаловала решение. Накануне апелляционная инстанция оставила его в силе.

