Строитель Крымского моста проиграл «Газпрому» по делу о браке на миллиард рублей

Компания «Стройгазмонтаж» проиграла апелляцию по делу против «Газпрома» и его петербургской дочки «Газпром инвест», с которых она требовала 900 млн рублей. Суд посчитал, что выплачивать их не за что, поскольку строитель допустил брак.
Как сообщает 20 июля портал 47news, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд утвердил решение нижестоящей инстанции, которая в апреле отклонила требования строителя Крымского моста на 900 млн рублей. «Стройгазмонтаж» требовал от «Газпрома» и «Газпром инвеста» возместить ему затраты на устранение проблемы, возникшей на нефтеконденсатопроводе «Уренгой-Пур-Пэ». Компанией на тот момент владел Аркадий Ротенберг.
Как ранее писала «Фонтанка», контракт на строительство объекта был заключен в декабре 2015 года. Проект стоил почти 44 млрд рублей. Как следует из материалов суда, в целом трубопровод построен, но финального документа — акта приемки законченного строительством объекта — пока нет.
Проект предусматривал участие страховой компании, которая возьмет на себя возможные риски. Найти такую компанию и застраховать сделку должен был «Газпром». Страховщиком стал «Согаз», но период с 30 сентября 2017 года по 25 декабря 2018-го почему-то оказался незастрахованным. Именно тогда некоторые сварные швы на стыках труб и колодцев разгерметизировались, один из проездов просел, обнаружились повреждения изоляции.
«Стройгазмонтаж» потребовал возместить ему затраты восстановление трубопровода, оценив работы в 900 млн рублей, но суд посчитал, что дефекты стали следствием некачественного выполнения работ. Иными словами, подрядчик допустил брак, а это уже не страховой случай. Компания обжаловала решение. Накануне апелляционная инстанция оставила его в силе.