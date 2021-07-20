FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +20
74.35р87.61р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
4
Печать

Эпидемиолог Роспотребнадзора: От штамма «дельта» больше заболевших, но не умерших

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии опроверг информацию о большей летальности штамма «дельта»

Говорить о большей летальности индийского штамма коронавируса неверно, поскольку относительная летальность от него ниже, чем весной 2020 года. Новый штамм «дельта» просто заражает больше людей, чем предыдущие. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» 20 июля заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Эксперт пояснил, что индийский штамм «дельта» более заразен, у него более короткий инкубационный период. При этом инфекция «помолодела» — основной контингент болеющих сейчас составляют люди 14–29 лет, уточнил Горелов.

«Но вместе с тем говорить о том, что увеличилось число летальных исходов, не совсем правильно в силу того, что ситуация весной 2020 года и сейчас кардинально поменялась, потому что разработаны реанимационные мероприятия... Это приводит к тому, что в настоящий момент даже при более тяжёлом течении относительная летальность. Если сравнивать с таким же периодом весной 2020 года, она, бесспорно, ниже», — отметил эпидемиолог Роспотребнадзора.

Ранее «Фонтанка» писала, что всё большее и большее распространение в мире имеет ещё один штамм коронавируса — «лямбда», который добрался более чем до 30 стран.

Об уроках третьей волны COVID-19 в прямом эфире «Фонтанки» 20 июля расскажут представители Роспотребнадзора и Смольного.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

262126571
всего-то по тыщонке в день на страну. Ерунда какая-то.
265889356
Это экстремизм и попрание устоев.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний