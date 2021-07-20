Эпидемиолог Роспотребнадзора: От штамма «дельта» больше заболевших, но не умерших

Эксперт пояснил, что индийский штамм «дельта» более заразен, у него более короткий инкубационный период. При этом инфекция «помолодела» — основной контингент болеющих сейчас составляют люди 14–29 лет, уточнил Горелов.

Говорить о большей летальности индийского штамма коронавируса неверно, поскольку относительная летальность от него ниже, чем весной 2020 года. Новый штамм «дельта» просто заражает больше людей, чем предыдущие. Об этом в эфире телеканала « Россия 24 » 20 июля заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Но вместе с тем говорить о том, что увеличилось число летальных исходов, не совсем правильно в силу того, что ситуация весной 2020 года и сейчас кардинально поменялась, потому что разработаны реанимационные мероприятия... Это приводит к тому, что в настоящий момент даже при более тяжёлом течении относительная летальность. Если сравнивать с таким же периодом весной 2020 года, она, бесспорно, ниже», — отметил эпидемиолог Роспотребнадзора.



Ранее «Фонтанка» писала, что всё большее и большее распространение в мире имеет ещё один штамм коронавируса — «лямбда», который добрался более чем до 30 стран.



Об уроках третьей волны COVID-19 в прямом эфире «Фонтанки» 20 июля расскажут представители Роспотребнадзора и Смольного.

