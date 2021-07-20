У Казанского собора было выявлено самовольное размещение автомобиля по реализации напитков. В процессе изъятия кофемобиля продавец, а затем и его знакомый пытались помешать работе сотрудников комитета. Молодые люди не отходили от автомобиля, препятствовали опечатыванию и погрузке на эвакуатор объекта незаконной торговли. Противодействие сотрудникам ККИ было пресечено полицейскими. В отношении молодых людей проверяющими было подано заявление, нарушители были препровождены в отдел полиции для установления личностей и дальнейшего разбирательства.

Далее при эвакуации автомобиля мужчина, представившийся владельцем транспортного средства, встал на платформу эвакуатора и предпринял попытку остановить погрузку. Противоправные действия также были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Во время следования эвакуатора по Невскому проспекту двое неизвестных лиц воспользовались плотным автомобильным движением и на ходу залезли на платформу, создав аварийную ситуацию в центре города. Мужчины сорвали пломбы на изъятом автомобиле и сели в него, заблокировав двери изнутри. Движение одной из полос проспекта было блокировано.



Следственно-оперативная группа полиции, прибывшая на место, помогла извлечь мужчин из кофемобиля. Граждан также доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.