FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +20
74.35р87.61р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
14
Печать

Смольный эвакуировал из центра Петербурга незаконный кофемобиль. Его пришлось трижды отбивать у владельцев

Чиновники показали, как отбивали незаконный кофемобиль у владельцев в центре Петербурга

Чиновники комитета по контролю за имуществом Петербурга столкнулись с настойчивым нежеланием торговцев кофе расставаться со своим автомобилем. Как сообщили в ведомстве 20 июля, машину забрали накануне в ходе рейда по пресечению фактов незаконной уличной торговли.

Фото: ККИ
ПоделитьсяПоделиться

У Казанского собора было выявлено самовольное размещение автомобиля по реализации напитков. В процессе изъятия кофемобиля продавец, а затем и его знакомый пытались помешать работе сотрудников комитета. Молодые люди не отходили от автомобиля, препятствовали опечатыванию и погрузке на эвакуатор объекта незаконной торговли. Противодействие сотрудникам ККИ было пресечено полицейскими. В отношении молодых людей проверяющими было подано заявление, нарушители были препровождены в отдел полиции для установления личностей и дальнейшего разбирательства.

Далее при эвакуации автомобиля мужчина, представившийся владельцем транспортного средства, встал на платформу эвакуатора и предпринял попытку остановить погрузку. Противоправные действия также были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

ПоделитьсяПоделиться

Во время следования эвакуатора по Невскому проспекту двое неизвестных лиц воспользовались плотным автомобильным движением и на ходу залезли на платформу, создав аварийную ситуацию в центре города. Мужчины сорвали пломбы на изъятом автомобиле и сели в него, заблокировав двери изнутри. Движение одной из полос проспекта было блокировано.

Следственно-оперативная группа полиции, прибывшая на место, помогла извлечь мужчин из кофемобиля. Граждан также доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Сейчас машина помещена на склад временного хранения. Помимо административной ответственности за продажу товаров в неустановленном месте (ст. 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»), нарушителям придётся ответить согласно действующему законодательству за противодействие сотрудникам ККИ и ЦПЭИГИ при исполнении ими служебных обязанностей.

Фото: ККИ
© Фонтанка.Ру

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

Pilat
А я в данном случае на стороне города.
Эти помойки с пойлом антисанитарным, давно пора ликвидировать.
262224921
Вот им делать нечего , проще встать на биржу труда и наслаждаться безусловным гарантированным доходом .
AlBerkut
Вопросы:
1. Ну и какая ответственность, согласно действующего законодательства, за противодействие, или как там, ККИ и прочим комитетом, советам?
2. Остальные коферазливухи намёк поняли? Всего лишь небольшая 'доля малая' в карман кому надо, и хоть посреди пешеходника на Невском стой, посреди дороги... Но долю малую.... Кому надо😎
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний