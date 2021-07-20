Под Петербургом двое из «Мерседеса» бунтовали против камер контроля. Досталось всем

Как стало известно «Фонтанке» 20 июля, накануне в полицию о нападении заявил работник компании, которая обслуживает комплексы фотовидеофиксации ПДД. 58-летний житель Петербурга рассказал, что в воскресенье работал в Токсово, около шести вечера был занят передвижными камерами на улице Гагарина, когда рядом остановился Mercedes-Benz R-500 с петербургскими номерами.

Покушение на систему устроили водитель и его пассажир во Всеволожском районе Ленинградской области. Били фоторадарный комплекс контроля, служебный автомобиль и сотрудника.

Из машины высыпали двое. По словам сотрудника, они пинали служебный «Рено», повредили установленный на нём радар, оператору тоже досталось.



Буйная парочка уехала на автомобиле, хозяйкой которого, как выяснили полицейские, является женщина из Владикавказа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве. На причастность к случившемуся проверяют 36-летнего Марселя — вечером 19 июля его задержали в посёлке Кузьмоловский.



На петербургских дорогах в этом году появятся 240 новых камер для фиксации нарушений ПДД. Более сотни уже заработали, остальные введут в эксплуатацию в ближайшее время.

