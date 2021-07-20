Летальная статистика пошла в рост: накануне было зафиксировано 719 смертей. В Петербурге же она почти не меняется: 98 умерших за 24 часа против 102 вчера.
За весь период пандемии в России от коронавируса скончались
Летальная статистика по коронавирусу пошла в рост по России. В Петербурге без изменений
В России за сутки от коронавируса умерли почти 800 человек
За последние сутки в России от коронавируса скончались 784 человека. Об этом 20 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Летальная статистика пошла в рост: накануне было зафиксировано 719 смертей. В Петербурге же она почти не меняется: 98 умерших за 24 часа против 102 вчера.
За весь период пандемии в России от коронавируса скончались
20 июля 2021, 13:01«Ъ»: В российских регионах коронавирусом болеют не более 3% привитых
20 июля 2021, 11:53Роспотребнадзор и Смольный в прямом эфире «Фонтанки» расскажут об уроках третьей волны. Ждём вопросов от читателей
20 июля 2021, 11:20Количество случаев коронавируса в России превысило 6 миллионов. Заболеваемость падает по стране, но не в Петербурге
20 июля 2021, 10:56ВОЗ: Штамм коронавируса «лямбда» добрался более чем до 30 стран
19 июля 2021, 22:42Главврач ковидной больницы рассказал о том, как изменился коронавирус и кто им теперь болеет
19 июля 2021, 19:45ФМБА запускает клинические испытания разработанной в Петербурге вакцины от коронавируса
19 июля 2021, 16:11Коронавирус продлится до 2024? Роспотребнадзор испытает биочип для определения COVID-19 через несколько лет
19 июля 2021, 11:32Мурашко: Коронавирус стал распространяться быстрее, ускорилось и течение заболевания
19 июля 2021, 11:26В Петербурге опять более 100 смертей от коронавируса за сутки
19 июля 2021, 11:20Заболеваемость коронавирусом в Петербурге застыла на месте
19 июля 2021, 10:57В Роспотребнадзоре назвали признаки тяжелого течения коронавируса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter