Летальная статистика по коронавирусу пошла в рост по России. В Петербурге без изменений

Летальная статистика пошла в рост: накануне было зафиксировано 719 смертей. В Петербурге же она почти не меняется: 98 умерших за 24 часа против 102 вчера.

За весь период пандемии в России от коронавируса скончались 149 922 человека. О свежей статистике по заболеваемости читайте на «Фонтанке».