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Летальная статистика по коронавирусу пошла в рост по России. В Петербурге без изменений

В России за сутки от коронавируса умерли почти 800 человек

За последние сутки в России от коронавируса скончались 784 человека. Об этом 20 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Летальная статистика пошла в рост: накануне было зафиксировано 719 смертей. В Петербурге же она почти не меняется: 98 умерших за 24 часа против 102 вчера.

За весь период пандемии в России от коронавируса скончались 149 922 человека. О свежей статистике по заболеваемости читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (3)

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Полумиллионный заболевший коронавирусом в Питере был зарегистрирован в субботу.
Пролечившись ТРИ дня он был вылечен или умер.
Всего вылечено 482894 + умерло 18424 = 501318.
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В Петербурге число умерших от ковида ПО ДАННЫМ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА не может превысить ~100 человек, потому, что её ограничивает ...пропускная способность патологоанатомической службы.
Грубо говоря, она не в состоянии вскрывать и оформлять более 100 трупов, погибших от ковида.
Позже все будут сосчитаны и данные будут преданы в Росстат. Его показатели более точные, но появляются позже.
Если сравнивать цифры по заболеваемости и смертности Оперштаба и Росстат за прошлый год, то видно, насколько ежедневно официально публикуемые данные НИЖЕ, чем данные Росстата.
Иногда В РАЗЫ!
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