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Иностранным IT-компаниям без представительства в России заблокируют платежи

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций объяснило, какие санкции будут применяться к иностранным IT-компаниям без отделений в РФ.

«Иностранные IТ-компании, которые не «приземлились» в России, могут лишиться российских денег. <...> Банки будут блокировать денежные переводы в их пользу», — сообщают 19 июля «Ведомости» со ссылкой на проект постановления Минцифры.

Роскомнадзор будет составлять «черные списки» тех организаций, которые не открыли представительства. Им банки откажут в денежных операциях. У надзорного органа будет также и второй список, куда попадут поставщики платёжных услуг, которые обслуживают интернет-компании без российских филиалов. Платежным системам может грозить блокировка.

В начале июля Владимир Путин обязал Facebook, Instagram, TikTok и другие IT-компании открыть представительства в России.

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Комментарии (14)

pavas
То есть они нас заставляют не только голосовать, за кого они нам укажут, но и покупать то и у того, на кого нам укажут! Что ж, я даже рад: так расширяется круг недовольных этим режимом.
Woodruff Shnibbll
Сказ о том, как папуасы грозились заблокировать все счета в Папуа-Новой-Гвинее Билла Гейтса....
NATALIA18L
Превратили банки вместо обслуживающих платежи организаций в какие-то карательно- надзорные органы. Задолбали уже если честно.
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