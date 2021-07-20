Иностранным IT-компаниям без представительства в России заблокируют платежи

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций объяснило, какие санкции будут применяться к иностранным IT-компаниям без отделений в РФ.



«Иностранные IТ-компании, которые не «приземлились» в России, могут лишиться российских денег. <...> Банки будут блокировать денежные переводы в их пользу», — сообщают 19 июля «Ведомости» со ссылкой на проект постановления Минцифры.



Роскомнадзор будет составлять «черные списки» тех организаций, которые не открыли представительства. Им банки откажут в денежных операциях. У надзорного органа будет также и второй список, куда попадут поставщики платёжных услуг, которые обслуживают интернет-компании без российских филиалов. Платежным системам может грозить блокировка.

