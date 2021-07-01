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Путин обязал иностранные IT-компании открыть представительства в России

Президент России обязал открыть в РФ представительства Facebook, Instagram, TikTok и других компаний.

«Иностранное лицо, осуществляющее деятельность в сети Интернет на территории РФ, обязано <...> создать филиал или открыть представительство», — говорится в документе, который 1 июля опубликован на официальном портале правовой информации.

Представительства компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч россиян должны «в полном объеме» представлять интересы IT-гигантов. Российскими властями филиалы будут рассматриваться как основной канал взаимодействия. От иностранцев будут требовать создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

За отказ выполнить требования российского законодательства IT-компаниям будет грозить в том числе и блокировка.

Среди санкций также ограничения на рекламу и получение средств от россиян, запрет на сбор и передачу личных данных граждан РФ.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

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Комментарии (12)

zorkii
Чтобы платили налоги в РФ, или это другое
Vahmistroff
Ну-ну! А потом "иноагенты", "нежелательные организации", обыски, допросы... Людям, занимающимся делом это надо?!
266108100
У интернета нет границ и привязанности к какой-то стране. Скажите это деду поскорее. А ещё напомните ему, что вчера он слюной брызгал и уверял, что зарубежные соцсети в рф блокироваться не будут. Деменция совсем съела его.
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