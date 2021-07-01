Путин обязал иностранные IT-компании открыть представительства в России

Президент России обязал открыть в РФ представительства Facebook, Instagram, TikTok и других компаний.

«Иностранное лицо, осуществляющее деятельность в сети Интернет на территории РФ, обязано <...> создать филиал или открыть представительство», — говорится в документе, который 1 июля опубликован на официальном портале правовой информации.

Представительства компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч россиян должны «в полном объеме» представлять интересы IT-гигантов. Российскими властями филиалы будут рассматриваться как основной канал взаимодействия. От иностранцев будут требовать создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.