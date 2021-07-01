Путин обязал иностранные IT-компании открыть представительства в России

Президент России обязал открыть в РФ представительства Facebook, Instagram, TikTok и других компаний.
«Иностранное лицо, осуществляющее деятельность в сети Интернет на территории РФ, обязано <...> создать филиал или открыть представительство», — говорится в документе, который 1 июля опубликован на официальном портале правовой информации.
Представительства компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч россиян должны «в полном объеме» представлять интересы IT-гигантов. Российскими властями филиалы будут рассматриваться как основной канал взаимодействия. От иностранцев будут требовать создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.
За отказ выполнить требования российского законодательства IT-компаниям будет грозить в том числе и блокировка.
Среди санкций также ограничения на рекламу и получение средств от россиян, запрет на сбор и передачу личных данных граждан РФ.
Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.