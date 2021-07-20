Коллекторов оштрафовали в Петербурге за нарушение прав граждан

За шесть месяцев текущего года суды рассмотрели в Петербурге 119 дел об административных правонарушениях по протоколам отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юрлиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, главного управления Федеральной службы судебных приставов по городу и области.
Как сообщили 20 июля в региональном ГУФССП, всего за полгода было составлено 138 таких протоколов. Сумма назначенных коллекторским агентствам штрафов в общей сложности составила 3,2 миллиона рублей.
Всего за указанный период на действия коллекторов поступило
На данный момент в государственный реестр юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности на территории Петербурга, включено 20 коллекторских агентств.
Ранее «Фонтанка» писала, что коллекторам в России запретили общаться с родственниками должников без их согласия. Соответствующий закон 1 июля подписал президент РФ Владимир Путин.