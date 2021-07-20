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Коллекторов оштрафовали в Петербурге за нарушение прав граждан

В Петербурге коллекторские агентства оштрафованы на 3,2 млн рублей

За шесть месяцев текущего года суды рассмотрели в Петербурге 119 дел об административных правонарушениях по протоколам отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юрлиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, главного управления Федеральной службы судебных приставов по городу и области.

Как сообщили 20 июля в региональном ГУФССП, всего за полгода было составлено 138 таких протоколов. Сумма назначенных коллекторским агентствам штрафов в общей сложности составила 3,2 миллиона рублей.

Всего за указанный период на действия коллекторов поступило 1 246 жалоб. Основной причиной обращений являются частые телефонные звонки и SMS-сообщения, в том числе третьим лицам. Такие действия нарушают Федеральный закон № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», напомнили в службе судебных приставов. В УФССП уточнили, что по каждому подобному обращению проводится проверка. В случае подтверждения фактов нарушения закона материалы передаются в суд.

На данный момент в государственный реестр юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности на территории Петербурга, включено 20 коллекторских агентств.

Ранее «Фонтанка» писала, что коллекторам в России запретили общаться с родственниками должников без их согласия. Соответствующий закон 1 июля подписал президент РФ Владимир Путин.

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