Коллекторов оштрафовали в Петербурге за нарушение прав граждан

За шесть месяцев текущего года суды рассмотрели в Петербурге 119 дел об административных правонарушениях по протоколам отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юрлиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, главного управления Федеральной службы судебных приставов по городу и области.



Как сообщили 20 июля в региональном ГУФССП, всего за полгода было составлено 138 таких протоколов. Сумма назначенных коллекторским агентствам штрафов в общей сложности составила 3,2 миллиона рублей.

