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Коллекторам в России запретили общаться с родственниками должников без их согласия

Коллекторы не смогут общаться и контактировать с кем-то, кроме должников, без согласия этих людей. Соответствующий закон 1 июля подписал президент России Владимир Путин.

Как следует из федерального закона, коллекторы теперь обязаны получить предварительное письменное согласие не являющегося должником человека, чтобы пообщаться с ним. Это касается как членов семьи, родственников и соседей должника, так и иных граждан. При этом свое согласие они могут в любой момент отозвать. Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.

Ранее коллекторы по закону могли взаимодействовать с другими людьми с согласия должника, и отозвать это согласие мог только сам должник. По мнению авторов законопроекта, это нарушало права и интересы этих граждан. Закон внесли в Госдуму депутаты Ирина Яровая и Андрей Исаев. Парламентарии приняли его в третьем чтении 16 июня. 23 июня проект был одобрен Совфедом.

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Комментарии (2)

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очередной выпад Власти против пенсионеров! сначала подняли пенсионный Возраст, а теперь лишают Общения! многие предпочтут теперь вообще не общаться с Родственниками, чем погрязнуть в оформлении Бесконечных бумажек на их согласие!
dedmoroz_5e4d8827384c2
когда, наконец, Дума запретит этих коллекторов и микрофинансистов?
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