Коллекторам в России запретили общаться с родственниками должников без их согласия

Коллекторы не смогут общаться и контактировать с кем-то, кроме должников, без согласия этих людей. Соответствующий закон 1 июля подписал президент России Владимир Путин.
Как следует из федерального закона, коллекторы теперь обязаны получить предварительное письменное согласие не являющегося должником человека, чтобы пообщаться с ним. Это касается как членов семьи, родственников и соседей должника, так и иных граждан. При этом свое согласие они могут в любой момент отозвать. Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.
Ранее коллекторы по закону могли взаимодействовать с другими людьми с согласия должника, и отозвать это согласие мог только сам должник. По мнению авторов законопроекта, это нарушало права и интересы этих граждан. Закон внесли в Госдуму депутаты Ирина Яровая и Андрей Исаев. Парламентарии приняли его в третьем чтении 16 июня. 23 июня проект был одобрен Совфедом.