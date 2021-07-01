Коллекторам в России запретили общаться с родственниками должников без их согласия

Коллекторы не смогут общаться и контактировать с кем-то, кроме должников, без согласия этих людей. Соответствующий закон 1 июля подписал президент России Владимир Путин.



Как следует из федерального закона, коллекторы теперь обязаны получить предварительное письменное согласие не являющегося должником человека, чтобы пообщаться с ним. Это касается как членов семьи, родственников и соседей должника, так и иных граждан. При этом свое согласие они могут в любой момент отозвать. Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.