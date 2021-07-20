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В Минпромторге намерены распространить льготное автокредитование на электромобили

С 2022 года программу льготного автокредитования распространят на экологичные виды транспорта

Минпромторг РФ готов возобновить программу стимулирования спроса на автомобили через льготные кредиты и с 2022 года планирует распространить этот механизм поддержки отрасли на экологичные виды транспорта, в том числе на электромобили. Об этом со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова 20 июля сообщает «Российская газета».

«Мы также планируем распространить программы льготного лизинга и льготного автокредитования на низкоуглеродный транспорт: с 2022 года на электроавтомобили, а в последующем и на водородные», — пояснил Мантуров, добавив, что эта программа соответствует концепции по развитию производства и использования электротранспорта до 2030 года, которую разработали и внесли на рассмотрение в правительство Минпромторг и Минэкономразвития.

Глава Минпромторга также отметил, что производителям низкоуглеродного транспорта уже предоставляются субсидии на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В частности, в 2021 году будет запущена программа поддержки производителей автокомпонентов с компенсацией 30–40 % затрат, в ней смогут участвовать «производители водородных топливных элементов, батарей, электромотора, силовой электроники, систем управления».

В то же время, заявил Мантуров, запрещать автомобили с двигателями внутреннего сгорания российские власти не планируют, однако будут стимулировать покупку экологичного транспорта и развивать для него инфраструктуру.

В 2021 году программа льготного автокредитования будет возобновлена в зависимости от динамики спроса, пока спрос растёт и в стимулировании не нуждается, добавил руководитель министерства.

Ранее «Фонтанка» писала, что программу льготного автокредитования в России могут свернуть из-за дефицита машин.

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Комментарии (4)

Skazochny
так то Денис давно уже должен сидеть в агалатово с конфискацией
aaignat
А у нас уже собирают электромобили? И цена на них до 1,5 мультов? Давай, мели дальше, знатный распильщик
Kent_5e4ce28898395
А о каких моделях идет речь? ёмобиль или лада-эллада?
Или ауди етрон ценой под 7 лямов?
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