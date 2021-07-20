В Минпромторге намерены распространить льготное автокредитование на электромобили

«Мы также планируем распространить программы льготного лизинга и льготного автокредитования на низкоуглеродный транспорт: с 2022 года на электроавтомобили, а в последующем и на водородные», — пояснил Мантуров, добавив, что эта программа соответствует концепции по развитию производства и использования электротранспорта до 2030 года, которую разработали и внесли на рассмотрение в правительство Минпромторг и Минэкономразвития.

Минпромторг РФ готов возобновить программу стимулирования спроса на автомобили через льготные кредиты и с 2022 года планирует распространить этот механизм поддержки отрасли на экологичные виды транспорта, в том числе на электромобили. Об этом со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова 20 июля сообщает «Российская газета».

Глава Минпромторга также отметил, что производителям низкоуглеродного транспорта уже предоставляются субсидии на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В частности, в 2021 году будет запущена программа поддержки производителей автокомпонентов с компенсацией 30–40 % затрат, в ней смогут участвовать «производители водородных топливных элементов, батарей, электромотора, силовой электроники, систем управления».



В то же время, заявил Мантуров, запрещать автомобили с двигателями внутреннего сгорания российские власти не планируют, однако будут стимулировать покупку экологичного транспорта и развивать для него инфраструктуру.



В 2021 году программа льготного автокредитования будет возобновлена в зависимости от динамики спроса, пока спрос растёт и в стимулировании не нуждается, добавил руководитель министерства.



Ранее «Фонтанка» писала, что программу льготного автокредитования в России могут свернуть из-за дефицита машин.

